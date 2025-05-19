Bayram ikramiyesi artacak mı? Özgür Erdursun merakla beklenen konuyu açıkladı

Emekliler artık bayram ikramiyesi için gün saymaya başladı. Kurban Bayramı ikramiyesi için zam olup olmayacağı ise halen tartışılıyor. Haziran ayının ilk haftasında ödenmesi beklenen emekli ikramiyesi için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Erdursun'un o açıklamaları...

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, 2024 yılı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ediyordu. Hükümet, haziran ayının ilk haftasında ödeneceğini duyurduğu Kurban Bayramı ikramiyesini 4 bin TL olarak belirledi. Ancak açıklanan bu rakam, emeklilerin beklentilerinin çok altında kaldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli bayram ikramiyesi konusunda yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

Ankara kulislerinde ikramiyenin 8 bin TL’ye çıkarılabileceği konuşulurken, bazı kaynaklar da sembolik bir artışın gündemde olduğunu öne sürüyordu. Ancak Özgür Erdursun, bu söylentilere kapıları kapattı. Erdursun, 500 TL’lik sembolik bir artışın dahi yapılmayacağını dile getirdi.

'VATANDAŞ MAAŞ ZAMMINA ODAKLANSIN'

Erdursun, mevcut enflasyon oranlarına göre bayram ikramiyesinin en az 16 bin TL olması gerektiğini belirtti. "İkramiye konuşmak artık zaman kaybı" sözleriyle tartışmaları sonlandıran Erdursun, emeklilerin kalıcı maaş artışlarına odaklanması gerektiğini savundu.

Erdursun, geçici çözümlerle emeklilerin yaşadığı ekonomik darboğazın aşılamayacağını belirtti. Emekli ikramiyesi gibi sembolik ödemeler yerine, geçim sağlayacak gerçek maaş düzenlemelerinin yapılmasının şart olduğunu dile getirdi.