Bayram ikramiyesi kime, ne kadar yatacak? Özgür Erdursun emekli ikramiyelerini tek tek açıkladı

2026 yılı Ramazan Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi olarak 4 bin lira yatırılmıştı. İkramiyelerin Kurban Bayramı'nda ne kadar olacağı da kamuoyunda gündem olmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün AK Parti'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
KURBAN BAYRAMI'NDA 4.000 TL
Işıkhan, 27-30 Mayıs tarihlerindeki Kurban Bayramı için emeklilere verilecek ikramiyenin miktarını açıkladı. Bakan Işıkhan, "Kurban bayramı ikramiyelerini ramazan bayramında olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz" dedi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda kimin ne kadar ikramiye alacağıyla ilgili detayları paylaştı.
Erdursun'un açıklaması şöyle:
Kurban Bayramı’nda emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde herhangi bir artış yapılmayacak ve tutar 4.000 TL olarak uygulanacaktır.
Ancak tüm emekliler bu tutarı aynı şekilde almayacaktır. Ödemeler, hak sahipliği durumuna göre farklılık göstermektedir:
Kendi primleriyle emekli olanlara: 4.000 TL
Dul olup çalışmayan veya emekli olmayanlara: 3.000 TL
Dul olup çalışan ya da emekli olanlara: 2.000 TL
Yetim aylığı alanlara: 1.000 TL
