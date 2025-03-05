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 | İrem Çınar

Bayram ikramiyesi torba yasaya giriyor! Emeklilere 5 farklı zam formülü: İki maaş alanlar bu detayı kaçırmayın

Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. 2024 yılında bayram ikramiyeleri 3.000 TL olarak belirlenmişti. 2025'te bu tutarın artırılması bekleniyor. 5 formüllü zammın en geç gelecek hafta Meclis'e sunulması planlanıyor. Ödemelerin ise Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması öngörülüyor. Ayrıca, iki emekli maaşı alanların ikramiyeleriyle ilgili de özel bir düzenleme yapılması gündemde yer alıyor.

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KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 11:17

Milyonlarca emekli, dul ve yetim Ramazan Bayramı öncesinde ödenecek bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, ödeme tarihleri ve zam ihtimaliyle ilgili gelişmeler netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimini duyurmaya hazırlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramdan hemen önceki hafta ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda, emeklilere ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ OLACAK MI?

Halihazırda her bayram için 3.000 TL olarak ödenen ikramiyelerde artış olup olmayacağı merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. İlgili bakanlıkların bir araya gelerek maliyet analizleri yapmasının ardından, ikramiye artışı konusunda karar verilmesi bekleniyor.

ZAM İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Bayram ikramiyesinde artış olması durumunda, bunun Meclis tarafından yasalaştırılması gerekiyor. Bu nedenle, zam kararı alınırsa teklifin TBMM’ye sunulması ve hızlıca yasalaştırılması gerekecek. Torba yasa kapsamında bayram ikramiyesinin artırılması gündeme gelebilir. Meclis’te kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

KİM, NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Emekliler, zamlı ikramiyelerini Mart ayı bitmeden alırken, dul ve yetimler de maaş oranlarına göre ikramiye alacak. Buna göre:

  • Ölüm aylığı oranı %75 olanlara ikramiyenin %75’i,
  • Ölüm aylığı oranı %50 olanlara %50’si,
  • Ölüm aylığı oranı %25 olanlara %25’i ödenecek.

İki farklı dosyadan aylık alanlara ise en yüksek ödeme hakkı bulunan dosya üzerinden ikramiye verilecek.

AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR DA YARARLANACAK

Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Şubat ayı sonuna kadar emekli, dul veya yetim aylığı başvurusu yapmış olanlar da yararlanabilecek. İşlemleri bayramdan önce tamamlananlar 24-28 Mart’ta ödeme alırken, yetişemeyenler maaş bağlandığında ikramiyelerini hesaplarında görebilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE 5 FORMÜL

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Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramdan hemen önceki hafta ödenmesi bekleniyor. Bu kapsamda, emeklilere ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
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