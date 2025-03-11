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 | İrem Çınar

Bayram ikramiyesinde şaşırtan teklif! 'Her emekliye değil' dedi: Ezber bozacak formülü açıkladı

Emeklilere Ramazan Bayramı öncesinde 4000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi için dikkat çeken bir formül gündeme geldi. Önerilen sistem, en düşük emekli maaşı alanları sevindirirken, yüksek maaşlı emekliler için hayal kırıklığına neden olabilir. Gazeteci Okan Müderrisoğlu’nun "Tüm emeklilere bayram ikramiyesi verilmeli mi?" sorusu, yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

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KAYNAK:
Yeni Asir
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 11:16

2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri kesinleşti. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3000 TL’ye yükseltilen bayram ikramiyesi, 2025 yılı için yüzde 33,5 artışla 4000 TL’ye çıkarıldı. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında milyonlarca emekli, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların hesaplarına yatırılması planlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN YENİ ÖNERİ

4000 TL emekli bayram ikramiyesi ödemeleri gündemdeyken, dikkat çeken bir öneri ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında, bayram ikramiyelerinin tüm emeklilere mi yoksa sadece belirli bir gelir seviyesinin altındaki emeklilere mi ödenmesi gerektiği konusunda bir değerlendirmede bulundu. Müderrisoğlu, yüksek emekli maaşı alanlarla düşük maaş alanların aynı ikramiyeden yararlanmasının ne kadar doğru olduğunu sorgulayarak, bayram ikramiyelerinin gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını önerdi.

DÜŞÜK MAAŞ ALAN EMEKLİLERE DAHA YÜKSEK İKRAMİYE ÖNERİSİ

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve ekonomi gazetecisi Faruk Erdem de bu teklifi makul bulduğunu ifade etti. Yüksek emekli maaşı alanların ikramiye almamasının rahatsızlık oluşturmayacağını belirten Erdem, düşük maaş alan emeklilere daha yüksek ikramiye verilmesinin onlar için önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Erdem’e göre, bayram ikramiyelerinin belirli bir maaş sınırının altında olan emeklilere verilmesi, taban maaş alan emekliler için büyük bir avantaj oluşturabilir.

İKRAMİYE HESAPLAMALARI

Erdem, 2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin toplam maliyetinin 99 milyar TL olduğunu belirtti. 2025 yılında bu rakam 135 milyar TL’ye yükselecek. Eğer bayram ikramiyesi sadece 3,7 milyon taban maaş alan emekliye verilirse, kişi başına 25 bin TL’ye kadar çıkabilir. Bu da her bayramda 12.500 TL’lik bir ödeme anlamına geliyor.

Eğer bayram ikramiyeleri sadece taban maaş alan emeklilere dağıtılırsa, bu durumda kişi başına 33.750 TL ikramiye verilmesi mümkün olabilir. Her bayramda 16.875 TL’lik ödeme yapılabilir. Eğer ikramiye sınırı asgari ücret seviyesine çekilirse, 5-6 milyon emekli bu ödemeden yararlanabilir ve kişi başına ikramiye 22.500 TL ile 27 bin TL arasında değişebilir. Bu durumda her bayramda 11.250 TL ile 13.500 TL arasında bir ödeme yapılabilir.

YASAL DÜZENLEME GEREKLİLİĞİ

Emekli ikramiyelerindeki artış veya dağıtım sistemindeki değişiklikler için yasal bir düzenleme gerekmektedir. Bu nedenle, yeni önerilerin hayata geçirilmesi için Meclis’in ilgili yasal düzenlemeleri yapması beklenmektedir. Kamuoyunun bu konuya nasıl yaklaşacağı ve hükümetin nasıl bir karar alacağı merakla beklenmektedir.

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Sıkça Sorulan Sorular

2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Emeklilere verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarında yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe dengeleri de dikkate alınarak ikramiyeyi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıyoruz.
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