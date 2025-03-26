Bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Milyonlarca çalışanın merak ettiği soru cevap buldu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, çalışanların merak ettiği konulardan biri de bayramda mesai ücretlerinin nasıl hesaplanacağı. 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı'nda toplamda 3,5 günlük resmi tatil söz konusu. Peki bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır? SGK Başuzmanı merak edilen soruya açıklık getirdi. İşte detaylar...

Memurlar, bayram sonrasında kalan 3 gün için idari izin beklentisi içerisinde olsa da hükümetten bu yönde bir karar henüz gelmedi. Bu nedenle memurlar, tatili uzatmak istediklerinde yıllık izin kullanarak bunu sağlayabilirler. Özel sektörde ise idari izin uygulaması bulunmadığı için işçiler de ancak yıllık izin haklarından faydalanarak tatillerini uzatabilirler.

İŞVEREN TELAFİ ÇALIŞMASI UYGULAYABİLİR

İşverenler, çalışanlarına maliyet nedeniyle ek izin vermek istemeyebilir. Bu durumda telafi çalışması uygulanabilir. Telafi çalışması, bayram sonrası çalışılmayan günlerin ilerleyen dönemlerde çalışılarak dengelenmesini sağlar ve fazla mesai kapsamına girmez. Kural olarak bayram günlerinde çalışanların izinli olması esastır. Ancak, işveren ile çalışan arasında anlaşma sağlanması durumunda bayram günlerinde çalışmak da mümkün.

BAYRAM MESAİSİ NASIL HESAPLANIR?

SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş'ın verdiği bilgiye göre, resmi tatil günlerinde çalışan bir işçinin maaş hesabı şu şekilde yapılıyor:

Bayramda çalışmayan işçiye, maaşında herhangi bir kesinti olmadan tam gün lük ücret ödenir.

Bayram günlerinde çalışan işçilere ise, her gün için ek olarak bir günlük ilave ücret ödenir.

Bu doğrultuda örneğin, aylık 30.000 TL maaş alan bir işçinin günlük ücreti 1.000 TL'dir. Bayramda çalışmazsa maaşından herhangi bir kesinti olmaz, ancak çalışırsa her gün için 2.000 TL kazanır. Bu durumda 3,5 gün boyunca çalışan bir işçi, maaşına ek olarak 3.500 TL daha kazanacaktır.

BAYRAMDA FAZLA MESAİYE EK ÜCRET

Bayram günlerinde normal çalışma süresi aşılıp fazla mesai yapılması halinde, fazla çalışma saatleri %50 zamlı olarak ödenir. Bu da bayram mesaisinin işçiler için daha kazancı yüksek hale gelmesini sağlar. Öte yandan, fazla mesai ücretleri işçinin emeklilik maaşının hesaplanmasında da dikkate alınmaktadır.