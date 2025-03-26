Bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Milyonlarca çalışanın merak ettiği soru cevap buldu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, çalışanların merak ettiği konulardan biri de bayramda mesai ücretlerinin nasıl hesaplanacağı. 30, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı'nda toplamda 3,5 günlük resmi tatil söz konusu. Peki bayram mesai ücretleri nasıl hesaplanır? SGK Başuzmanı merak edilen soruya açıklık getirdi. İşte detaylar...
Memurlar, bayram sonrasında kalan 3 gün için idari izin beklentisi içerisinde olsa da hükümetten bu yönde bir karar henüz gelmedi. Bu nedenle memurlar, tatili uzatmak istediklerinde yıllık izin kullanarak bunu sağlayabilirler. Özel sektörde ise idari izin uygulaması bulunmadığı için işçiler de ancak yıllık izin haklarından faydalanarak tatillerini uzatabilirler.
İşverenler, çalışanlarına maliyet nedeniyle ek izin vermek istemeyebilir. Bu durumda telafi çalışması uygulanabilir. Telafi çalışması, bayram sonrası çalışılmayan günlerin ilerleyen dönemlerde çalışılarak dengelenmesini sağlar ve fazla mesai kapsamına girmez. Kural olarak bayram günlerinde çalışanların izinli olması esastır. Ancak, işveren ile çalışan arasında anlaşma sağlanması durumunda bayram günlerinde çalışmak da mümkün.
SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş'ın verdiği bilgiye göre, resmi tatil günlerinde çalışan bir işçinin maaş hesabı şu şekilde yapılıyor:
Bayram günlerinde normal çalışma süresi aşılıp fazla mesai yapılması halinde, fazla çalışma saatleri %50 zamlı olarak ödenir. Bu da bayram mesaisinin işçiler için daha kazancı yüksek hale gelmesini sağlar. Öte yandan, fazla mesai ücretleri işçinin emeklilik maaşının hesaplanmasında da dikkate alınmaktadır.