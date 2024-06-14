Bayram öncesi altında hareketlilik! İşte 14 Haziran 2024 altın fiyatları

14 Haziran 2024 07:22 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 07:23

ABD’de çarşamba günü açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3.3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD’de yıllık enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine gerileyince, piyasanın ‘eylülde faiz indirimine başlanması’na yönelik beklentiler arttı. Veri öncesi 2 bin 315 dolardan hareket eden ons altın veri sonrası 2 bin 336 dolara çıktı.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.410,12 TL'den, çeyrek altın ise 3.990,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.409,82

Satış 2.410,12

14 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.920,00

Satış 3.990,00

14 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.863,00

Satış 7.973,00

14 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.605,00

Satış 15.895,00

14 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.303,90

Satış 2.304,24