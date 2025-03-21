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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bayram öncesi ATM'lerde nakit çekme limitlerinde büyük değişiklik! Yeni dönem başlıyor

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, vatandaşların nakit ihtiyacı artarken, Kurban Bayramı'nda da kurbanlık alımlarında nakit para kullanılması nedeniyle ATM'lerin nakit çekme limitlerinin artırılacağı belirtildi. Bankaların, bu dönemde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek için limit güncellemeleri yapacağı öğrenildi.

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KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 10:16

Hayat pahalılığı nedeniyle, ATM'lerden yapılan para çekme işlemlerinin limitleri yetersiz hale geldi. Bu durum, vatandaşlar tarafından sıkça dile getirilirken, bankalar çözüm için harekete geçti. Kurban Bayramı öncesi, özellikle nakit ihtiyacının arttığı bu dönemde, bankalar ATM'lerdeki para çekme limitlerini yükseltme kararı aldı.

QR KOD İLE PARA ÇEKME LİMİTLERİ NE DURUMDA?

Mevcut durumda ATM'lerden yapılan para çekme limitleri 10 bin TL ile sınırlı olsa da, QR kod ile yapılan işlemlerde limitler 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Ancak, bu sistemde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. QR kod ile yapılan işlemlerin limitlerinde, güncel durumun devam etmesi planlanıyor.

KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ATM'LERDE PARA ÇEKME LİMİTİ ARTACAK MI?

Alınan bilgilere göre, bankalar Haziran ayında başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde nakit çekme limitlerini yükseltmeyi planlıyor. Özellikle kurbanlık alışverişlerinin büyük bir kısmının nakit yapılacağı ve bu nedenle para çekme ihtiyaçlarının artacağı göz önünde bulundurularak, bankalar limit artışı için hazırlıklara hız verdi.

20 BİN TL'YE KADAR PARA ÇEKMEK MÜMKÜN OLACAK MI?

Özel bankalar, günlük kartlı para çekme limitini genellikle 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında tutuyor. Ancak, yapılacak değişiklikle birlikte, bu limitin 15 bin TL ve 20 bin TL seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Böylece, vatandaşlar büyük nakit ihtiyaçları için daha yüksek miktarları ATM'lerden çekebilecek.

YÜKSEK KOMİSYON UYARISI: BANKALAR NE YAPACAK?

Diğer yandan, bankalar tarafından belirlenen limitlerin üzerine çıkılması durumunda, yüksek komisyon kesintileriyle karşılaşılabileceği belirtiliyor. Vatandaşlar, limit artışının ardından dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

ATM'den 10 bin çekilir mi?
Günlük para çekme limiti 7.5​00 TL'dir.
ETİKETLER
#Banka Kartları
#Kredi Kartları
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#ATM para
#Ekonomi
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