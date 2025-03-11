Bayram öncesi bilet fiyatları cep yakıyor! Tarife değişti: Otobüs ve uçak fiyatları uçuşa geçti

Ramazan Bayramı öncesinde otobüs ve uçak bilet fiyatlarında ciddi değişiklikler yaşandı. Fahiş artışlar yolcuların ve tüketici derneklerinin tepkisini çekerken, firmalar bunu olağan bir durum olarak değerlendiriyor.

Ramazan Bayramı öncesinde otobüs ve uçak bileti fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Talebin yükselmesiyle birlikte fiyatlar katlanırken, yolcular duruma tepki gösteriyor.

OTOBÜS BİLETLERİ BİR HAFTADA YÜZDE 70 ZAMLANDI

Türkiye genelinde şehirlerarası yolculuk yapmayı planlayanlar, bilet fiyatlarındaki artış karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Türkiye gazetesindeki yer alan habere göre, 17 Mart’ta İstanbul-Trabzon otobüs bileti 1.100 TL iken, 29 Mart itibarıyla aynı güzergahta fiyat 1.800 TL’ye yükselmiş durumda. Bu da bir hafta içinde yaklaşık yüzde 70 oranında zam yapıldığını gösteriyor.

UÇAK BİLETLERİNDEKİ ARTIŞ YÜZDE 350’Yİ BULDU

Uçak bileti fiyatlarında ise durum çok daha vahim. 17 Mart’ta İstanbul-Adana arasında 1.300 TL’ye bilet bulunabilirken, 29 Mart’ta bu rakam 4.869 TL’ye kadar çıkıyor. yüzde 350’yi bulan bu artış, yolcuların tepkisini çekiyor.



FİRMALAR SAVUNMADA: "BAYRAMDA KAZANIYORUZ"

Ulaşım firmaları ise bu artışın olağan olduğunu savunuyor. İstanbul Esenler Otogarı’nda faaliyet gösteren büyük bir otobüs firmasının yetkilisi, yüksek fiyatların fırsatçılık olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Bayram dönemlerinde talep patlaması yaşanıyor. Ek seferler koymamıza rağmen kapasitemiz doluyor. Normal zamanlarda zarar ediyoruz, ancak bayram gibi özel dönemlerde bu kayıplarımızı telafi edebiliyoruz."

Bir hava yolu şirketi yetkilisi de fiyatların dinamik olarak belirlendiğini söyleyerek erken rezervasyon yapılması gerektiğini vurguladı:

Yoğunluk arttıkça fiyatlar da artıyor. Müşterilerimizin mağdur olmaması için biletlerini mümkün olduğunca erken almalarını öneriyoruz."

"BU TAMAMEN FIRSATÇILIKTIR"

Tüketici hakları savunucuları ise durumun kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Bir tüketici derneği yetkilisi, bu fiyat artışlarını temel gıda fiyatlarındaki fırsatçılığa benzeterek şunları söyledi:



"Bu zamlar hangi maliyet artışına dayanıyor? Akaryakıta zam mı geldi? Şirketler, bayram döneminde insanların mecburiyetini kullanarak fahiş fiyatlar belirliyor. Bu, tamamen fırsatçılıktır ve denetlenmelidir."