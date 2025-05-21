Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'

Finans analisti İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı yayında Kurban Bayramı öncesi hem piyasaları değerlendirdi hem de yatırımcıyı uyardı. Güncel altın fiyatları düşüşü için biraz daha beklemek gerektiğini ifade eden Memiş, gümüş fiyatlarına dikkat çekti ve yılın ikinci yarısında değerlenecek Bitcoin fiyatlarına dikkat çekti.

Finans analisti İslam Memiş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcılara özellikle nakit pozisyonlarını erkenden almaları gerektiği uyarısında bulunarak, kısa vadeli fırsatlara ve uzun vadeli stratejilere dikkat çekti.BIST 100 endeksinin 9553 puan seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, bu seviyenin alım için uygun olduğunu belirtti. “Kısa vadede 9750–9850 puan direnç seviyeleri test edilebilir. Psikolojik direnç ise 10.000 puan. Bu seviyeye doğru bir atak bekliyorum,” dedi.

DOLAR 45 LİRAYI GÖRECEK

Dolar/TL kurunda resmi ve serbest piyasa arasındaki farkın kapanmaya başladığını belirten Memiş, talep düşüklüğüne dikkat çekti: “Serbest piyasada dolar, 39 TL üzerindeydi. Şu anda 38,87 TL seviyelerinde. Bayram öncesi TL’ye olan yoğun talep nedeniyle döviz bozdurma eğilimi arttı.” Memiş, yılın ikinci yarısında ise dolar kurunun 40–45 TL bandına yükseleceğini öngördü.

ALTIN: “3. DALIŞI BEKLİYORUZ, ALIM İÇİN ACELE ETMEYİN”

Ons altının 3250 dolar seviyesini test ettiğini hatırlatan Memiş, kısa vadede 3100 doların altına gerilemelerin olabileceğini ifade etti.

“Yılın ikinci yarısında 3500 dolar hedefimiz devam ediyor. Ancak şu anda negatif görünüm geçerli.” diyen Memiş, Gram altın ise dün serbest piyasada 4160 TL’yi görürken, şu an 4124 TL seviyesinde olduğundan bahsetti. Memiş, “4100 TL altına sarkmalar bekliyorum. Ardından ‘3. dalış’ dediğim 4000 TL altı seviyeler görülebilir. Bu seviyeler kademeli alım için fırsat olacak,” dedi.

GÜMÜŞ: "40 TL ALTI BEDAVA"

Gram gümüş 40,69 TL seviyesinde işlem görürken, Memiş bu seviyeleri yatırımcılar için cazip buldu: “Geçen hafta 40 TL’nin altı görülmüştü. Bu seviyeler artık ucuz değil, bedava. %50 portföy ile girilebilir.” dedi.

BİTCOİN'DE 100.000 DOLAR ÜSTÜNDE ALIM YAPILMAZ

Bitcoin’in 104.858 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, yeni yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini söyledi: “100.000 doların üzerinde alım yapılmaz. 99.000–99.500 dolar seviyeleri beklenmeli.”

Yıl sonu hedefinin 120.000 dolar olduğunu hatırlatan Memiş, kısa vadede 108.500 dolar seviyelerine kadar çıkışların ardından düzeltmeler yaşanabileceğini ifade etti.

BORSA CAZİP, BİTCOİN VE ALTINDA BEKLE-GÖR

İslam Memiş, bu hafta için yatırımcılara şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün borsayı ucuz görüyorum. Elimde nakit varsa ve 6 ay bekleyebileceksem borsa cazip.

Altın ve Bitcoin tarafında alım yapmam. İlk kez girecek olanlar da acele etmemeli. %50 oranında gümüş alımı düşünülebilir. Euro alımı ise şu an mantıklı değil.”

SON UYARI: NAKİT HAZIRLIĞINIZI ERKEN YAPIN

Kurban Bayramı öncesi döviz bozdurmak isteyenlere de uyarıda bulunan Memiş, makas aralığının artabileceğine dikkat çekti. Memiş, “Bayrama 2-3 gün kala döviz bozdurmak isteyenler zarar edebilir. Hem fiyatlar geri çekilir hem de makaslar açılır. Nakit hazırlığınızı erkenden yapın.” dedi.

Mayıs sonunda 3. dalış tamamlanacağını ifade eden Memiş, "Bayram tatiline elde mal ile çıkacağız, açıkta kalmayacağız. Sonrasında ana trend hedeflerimize odaklanacağız: Gram altın için 4.500 TL, ons için 3.500 dolar, Bitcoin için ise 120.000 dolar.” dedi.