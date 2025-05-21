Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'

Finans analisti İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı yayında Kurban Bayramı öncesi hem piyasaları değerlendirdi hem de yatırımcıyı uyardı. Güncel altın fiyatları düşüşü için biraz daha beklemek gerektiğini ifade eden Memiş, gümüş fiyatlarına dikkat çekti ve yılın ikinci yarısında değerlenecek Bitcoin fiyatlarına dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 11:03

Finans analisti İslam Memiş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, yatırımcılara özellikle nakit pozisyonlarını erkenden almaları gerektiği uyarısında bulunarak, kısa vadeli fırsatlara ve uzun vadeli stratejilere dikkat çekti.BIST 100 endeksinin 9553 puan seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, bu seviyenin alım için uygun olduğunu belirtti. “Kısa vadede 9750–9850 puan direnç seviyeleri test edilebilir. Psikolojik direnç ise 10.000 puan. Bu seviyeye doğru bir atak bekliyorum,” dedi.

Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'

DOLAR 45 LİRAYI GÖRECEK

Dolar/TL kurunda resmi ve serbest piyasa arasındaki farkın kapanmaya başladığını belirten Memiş, talep düşüklüğüne dikkat çekti: “Serbest piyasada dolar, 39 TL üzerindeydi. Şu anda 38,87 TL seviyelerinde. Bayram öncesi TL’ye olan yoğun talep nedeniyle döviz bozdurma eğilimi arttı.” Memiş, yılın ikinci yarısında ise dolar kurunun 40–45 TL bandına yükseleceğini öngördü.

Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'

ALTIN: “3. DALIŞI BEKLİYORUZ, ALIM İÇİN ACELE ETMEYİN”

Ons altının 3250 dolar seviyesini test ettiğini hatırlatan Memiş, kısa vadede 3100 doların altına gerilemelerin olabileceğini ifade etti.

“Yılın ikinci yarısında 3500 dolar hedefimiz devam ediyor. Ancak şu anda negatif görünüm geçerli.” diyen Memiş, Gram altın ise dün serbest piyasada 4160 TL’yi görürken, şu an 4124 TL seviyesinde olduğundan bahsetti. Memiş, “4100 TL altına sarkmalar bekliyorum. Ardından ‘3. dalış’ dediğim 4000 TL altı seviyeler görülebilir. Bu seviyeler kademeli alım için fırsat olacak,” dedi.

Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'

GÜMÜŞ: "40 TL ALTI BEDAVA"

Gram gümüş 40,69 TL seviyesinde işlem görürken, Memiş bu seviyeleri yatırımcılar için cazip buldu: “Geçen hafta 40 TL’nin altı görülmüştü. Bu seviyeler artık ucuz değil, bedava. %50 portföy ile girilebilir.” dedi.

Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'

BİTCOİN'DE 100.000 DOLAR ÜSTÜNDE ALIM YAPILMAZ

Bitcoin’in 104.858 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü belirten Memiş, yeni yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini söyledi: “100.000 doların üzerinde alım yapılmaz. 99.000–99.500 dolar seviyeleri beklenmeli.”

Yıl sonu hedefinin 120.000 dolar olduğunu hatırlatan Memiş, kısa vadede 108.500 dolar seviyelerine kadar çıkışların ardından düzeltmeler yaşanabileceğini ifade etti.

BORSA CAZİP, BİTCOİN VE ALTINDA BEKLE-GÖR

İslam Memiş, bu hafta için yatırımcılara şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün borsayı ucuz görüyorum. Elimde nakit varsa ve 6 ay bekleyebileceksem borsa cazip.
Altın ve Bitcoin tarafında alım yapmam. İlk kez girecek olanlar da acele etmemeli. %50 oranında gümüş alımı düşünülebilir. Euro alımı ise şu an mantıklı değil.”

Bayram öncesi nakit uyarısı! İslam Memiş: 'Son ana bırakan zarar eder!'

SON UYARI: NAKİT HAZIRLIĞINIZI ERKEN YAPIN

Kurban Bayramı öncesi döviz bozdurmak isteyenlere de uyarıda bulunan Memiş, makas aralığının artabileceğine dikkat çekti. Memiş, “Bayrama 2-3 gün kala döviz bozdurmak isteyenler zarar edebilir. Hem fiyatlar geri çekilir hem de makaslar açılır. Nakit hazırlığınızı erkenden yapın.” dedi.

Mayıs sonunda 3. dalış tamamlanacağını ifade eden Memiş, "Bayram tatiline elde mal ile çıkacağız, açıkta kalmayacağız. Sonrasında ana trend hedeflerimize odaklanacağız: Gram altın için 4.500 TL, ons için 3.500 dolar, Bitcoin için ise 120.000 dolar.” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşte en yüksek emekli promosyonu veren banka!
Emlak vergisi ödemesi için son 10 gün!
En düşük memur maaşı 51 bini aşacak! Faruk Erdem'den memur ve memur emeklisine zam oranı tahmini
ETİKETLER
#altın fiyatları
#islam
#islam memiş
#kurban bayramı
#Altın Fiyatları Bugün
#14 Şubat 2025 Altın Fiyatları
#Güncel Altın Fiyatları
#Altın Fiyatları Düşüşü
#Altın Fiyatları Güncel
#Altın Fiyatları Bugünkü
#Altın Fiyatları Bugün
#Altın Fiyatları Bugün
#Altın Fiyatları Güncellemeleri
#2025 Kurban Bayramı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.