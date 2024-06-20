Bayram sonrası altın ve dolarda son durum! Gözler Bakan Şimşek'in Londra temaslarında

20 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:36

Yeraltında hazine yatıyor! Türkiye'de çıkarılmayı bekleyen 300 milyar dolar değerinde altın var

Yeraltında hazine yatıyor! Türkiye'de çıkarılmayı bekleyen 300 milyar dolar değerinde altın var

ABD ekonomisinin seyrine yönelik beklentiler dolar endeksi ve ons altındaki fiyatlamaları etkiliyor. Küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı beklenirken bayram sonrası yurt içinde döviz ve altın fiyatları takip ediliyor.

DOLAR TL’DE SINIRLI YATAY SEYİR

ABD’de ekonomisinde kritik verilerin açıklanacağı haftada dolar endeksi 105,3 seviyesine sabitlendi. Ülkede konut başlangıçları, inşaat izinleri ve işsizlik başvuruları perşembe günü açıklanacak. S&P Küresel İmalat ve Hizmetler PMI raporları ise cuma günü belli olacak.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentiler güçlendi. Buna karşın beklenenden zayıf gelen perakende satış verileri dolar baskı altına almaya yetti. Yurt içinde dolar/TL 32,54 seviyelerindeki seyrine devam ederken Euro 35,06 sterlin 41,49 TL’den işlem görüyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, Dolar/TL'de bu sabah saat 08.42 itibarıyla kotasyonların orta noktası 32.58 seviyesindeydi. Kurda yaşanan sınırlı dalgalanmaya rağmen, nisan ve mayıs gibi haziran ayının ilk bölümünde de TL'de dolara karşı anlamlı bir değer değişimi görülmedi.

ALTIN FED’E ODAKLANDI

Altın fiyatları da hafta boyu FED faiz kararlarına yönelik beklentilerle şekillendi. Sarı metal Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürebileceği beklentilerini artırmasıyla Perşembe günü ons başına 2.330 dolar oldu. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee piyasaları hareketlendirecek açıklamalar yaparak tüketici fiyat enflasyonu okumasını "mükemmel" olarak yorumladı.

Gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasalarında 2 bin 432 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 948 TL, yarım altın 7 bin 920 TL’den işlem görüyor.

MEHMET ŞİMŞEK LONDRA YOLUNDA

Yurt içinde ise cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,52 oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.

Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.