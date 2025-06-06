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 | Bengü Sarıkuş

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

2025 Kurban Bayramı'nda masrafı ve ödemeleri birikenler ihtiyaç kredisi almak için araştırma yapıyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi faizi alıyor? İşte detaylar...

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Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 16:44

Kurban bayramı masrafları yüksek olan tüketiciler ihtiyaç kredisi için uygun oranları araştırıyor. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi faizi alıyor? Toplam geri ödemeler ne kadara geliyor? 50 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici için 36 ay vadeli ödeme planına göre faiz oranı ve geri ödeme tutarını banka banka hesapladık...

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ HANGİ BANKADA?

BANKA ADI: KUVEYT TÜRK (YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL)

Faiz oranı: %3,29
Aylık taksit: 2.746,66 TL
Toplam geri ödeme: 99.167,26 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

BANKA ADI: ENPARA.COM (MASRAFSIZ)

Faiz oranı: %4,14
Aylık taksit: 3.171,47 TL
Toplam geri ödeme: 114.172,92 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

BANKA ADI: ŞEKERBANK

Faiz oranı: %4,42
Aylık taksit: 3.316,84 TL
Toplam geri ödeme: 119.693,74 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

BANKA ADI: ICBC TURKEY

Faiz oranı: %4,58
Aylık taksit: 3.401,02 TL
Toplam geri ödeme: 122.724,22 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %4,99
Aylık taksit: 3.620,26 TL
Toplam geri ödeme: 130.579,36 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

BANKA ADI: ANADOLUBANK

Faiz oranı: %5,08
Aylık taksit: 3.669,03 TL
Toplam geri ödeme: 132.085,08 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

BANKA ADI: HALKBANK

Faiz oranı: %5,25
Aylık taksit: 3.761,78 TL
Toplam geri ödeme: 135.711,58 TL

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

BANKA ADI: VAKIFBANK

Faiz oranı: %5,44
Aylık taksit: 3.866,34 TL
Toplam geri ödeme: 139.188,24 TL

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