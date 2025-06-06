Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! İhtiyaç kredisinde oranlar değişti!

2025 Kurban Bayramı'nda masrafı ve ödemeleri birikenler ihtiyaç kredisi almak için araştırma yapıyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisi hangi bankada? Hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi faizi alıyor? İşte detaylar...

Kurban bayramı masrafları yüksek olan tüketiciler ihtiyaç kredisi için uygun oranları araştırıyor. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi faizi alıyor? Toplam geri ödemeler ne kadara geliyor? 50 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir tüketici için 36 ay vadeli ödeme planına göre faiz oranı ve geri ödeme tutarını banka banka hesapladık...

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ HANGİ BANKADA?

BANKA ADI: KUVEYT TÜRK (YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL)

Faiz oranı: %3,29

Aylık taksit: 2.746,66 TL

Toplam geri ödeme: 99.167,26 TL

BANKA ADI: ENPARA.COM (MASRAFSIZ)

Faiz oranı: %4,14

Aylık taksit: 3.171,47 TL

Toplam geri ödeme: 114.172,92 TL

BANKA ADI: ŞEKERBANK

Faiz oranı: %4,42

Aylık taksit: 3.316,84 TL

Toplam geri ödeme: 119.693,74 TL

BANKA ADI: ICBC TURKEY

Faiz oranı: %4,58

Aylık taksit: 3.401,02 TL

Toplam geri ödeme: 122.724,22 TL

BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %4,99

Aylık taksit: 3.620,26 TL

Toplam geri ödeme: 130.579,36 TL

BANKA ADI: ANADOLUBANK

Faiz oranı: %5,08

Aylık taksit: 3.669,03 TL

Toplam geri ödeme: 132.085,08 TL

BANKA ADI: HALKBANK

Faiz oranı: %5,25

Aylık taksit: 3.761,78 TL

Toplam geri ödeme: 135.711,58 TL

BANKA ADI: VAKIFBANK

Faiz oranı: %5,44

Aylık taksit: 3.866,34 TL

Toplam geri ödeme: 139.188,24 TL