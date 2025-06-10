Bayram sonrası nereye yatırım yapalım? İslam Memiş, altın için bu haftayı işaret etti!

Bayram sonrası borsada hareketli günler yaşanıyor. Altın fiyatları bu hafta sürprizler yapabilir. Sabırlı yatırımcının aracı gümüşte yükseliş devam ediyor. Bitcoin fiyatları için ise kritik rakam belli oldu. Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bayram sonrası piyasalarda son durumu değerlendiren Memiş, hangi yatırım aracına yatırım yapmanın daha mantıklı olduğunu anlattı. Altın, dolar, euro, gümüş, Bitcoin... hangisi daha çok kazandırıyor? İşte detaylar...

Borsa İstanbul 100 endeksindeki yükselişlerin devam ettiğini ifade eden Memiş, " 9.500 puan seviyesinin üzerinde, o kritik direnç seviyesinin üzerinde açılış yaptı. Kısa vadede pozitif görünüm halen sürüyor. Yukarıda 9.650 ve 9.750 puan seviyeleri var. Geçen hafta bayramdan önce, 9.000 puan seviyesinin altında sarkan bir endeks vardı. Buraların oldukça ucuz olduğunu defalarca ifade ettim. Aynı öngörüm hâlâ geçerli. İlk direnç seviyesi psikolojik olarak 10.000 puan seviyesi, bunu takip etmeye devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar yükseliş trendi sürecek. Negatif gelişmelerde yaşanacak düşüşler alım fırsatı olarak öne çıkacak." dedi.

BORSADAN ÇIKIŞ İÇİN ERKEN

Borsadan çıkış için erken olduğunu belirten Memiş, altın tarafında beklenen 3.280 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa o zaman değer kazanabileceğini; gümüşün bayramda ralli yaptığını şu an için borsadan çıkıp başvurulabilecek başka enstürüman olmadığının altını çizdi.

DOLAR VE EURO İÇİN BEKLEYİN

Dolar kurunun 39,23 TL seviyesinde olduğunu ve resmi kur ile bayram arasında makas farkının kapandığını belirten Memiş, "Resmi kur 39,24 TL, serbest piyasada da yaklaşık aynı seviyede. Euro/TL kuru resmi kurda 44,74 TL, serbest piyasada ise biraz daha ucuz, 44,67 TL. Bayram tatilinde euro/dolar paritesi 1.1435 seviyesine kadar yükseldi. Ben bu pariteden uzak dururum diye açıklama yapmıştım. Teknik olarak euro/dolar paritesinin 1.11 ve altını test etmesi gerekiyor. Daha önce 1.11 seviyesinden yüzde 50 alım yapan yatırımcılar fazla ama ben o seviyelerden euro almayı beklemekten yana olurum. Bu hafta teknik düzeltmeleri 1.13-1.1308 seviyelerinde takip edeceğim." dedi.

ALTIN BU HAFTA ÖZELİNDE DİRENÇ SEVİYESİNİN ALTINA DÜŞECEK

Ons altın fiyatları 3.326 dolar seviyesinde, 3.280-3.380 dolar aralığında seyrettiğini söyleyen Memiş, . 3.350-3.380 dolar seviyesinde direnç olduğunu ve bu hafta o direnç seviyesinden geri dönüş olacağını vurguladı. Memiş, düşüşler gelince alım seviyesinin oluşacağını, şu an için altın fiyatlarının yüksek olduğunu vurguladı.

GÜMÜŞ SABIRLI YATIRIMCININ ARACI

Sabırlı yatırımcıların aracı gümüşte ons fiyatı 36,51 dolar, gram fiyatı 46,09 TL. olduğunu hatırlatan Memiş, teknik desteklerin 35,80 dolar ve 45 TL seviyelerinde olduğunun altını çizdi.

BITCOIN İÇİN 100 BİN DOLAR ALIM SEVİYESİ

Bitcoin 109.466 dolar seviyesinde olduğunu ve 109.000 dolar direncini takip edeceğini belirten Memiş, Bitcoin konusunda beklemeyi tercih ettiğini ve teknik destek seviyesi olan 104.000 ve 100.000 dolara düştüğünde alım şansı olduğunu ifade etti.

Yılın ilk yarısında hangi yatırım araçları yükseldiyse, ikinci yarısında o araçların baskı altında kalacağını belirten Memiş, "Gümüş 5 ay boyunca baskılandı, oldukça ucuz kaldı. Artık sıra gümüşe geldi. Altın ikinci yarıda baskılanacak, kalıcı yükselişler beklenmiyor. Borsalar baskılandı, artık sıra borsaya geldi. Kripto paralar dar bantta dalgalanıyor, Eylül-Ekim aylarına kadar hareket beklemiyorum. Bu yüzden yılın ikinci yarısında yatırımınızı ilk yarının tersine göre planlayabilirsiniz." dedi.