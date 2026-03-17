İslam alemi için birlik, beraberlik ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı sona eriyor. Ramazan ayının sonunda bayram heyecanı yaşanacak. Özellikle uzun soluklu tatil planlaması yapacaklar ise şimdiden erken rezervasyon ve indirimli bilet kampanyalarından yararlanabilmek için önceden hareket ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl ara tatille aynı tarihlere denk geldiğinden öğrenciler ek olarak tatil yapamayacak. Bayramda kamu kurumları kapalı olacağından bu hafta resmi devlet kurumlarında işlemlerde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Şehir otogarları, havalimanları, terminallerde şimdiden kalabalıklar oluşurken tatil suresinin 9 gün olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Bazı kaynaksız iddialarda bayram tatilinin uzatılacağı ifade edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, tatil kaç gün? İşte, 2026 Ramazan Bayramı tatil süresi ve diğer detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bayram tatili 9.5 gün mü, uzatıldı mı? Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak/bitecek? 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerinde kutlanacak olup, arefe ile birlikte 3.5 gün sürecek; bu süreçte emeklilere ikramiye ödenecek ve birçok kamu kurumu kapalı olacak. 2026 Ramazan Bayramı, 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek ve arefe ile birlikte 3.5 gün tatil süresi olacak, 9 günlük tatil uzatması yapılmayacak. Emeklilere 4000 TL bayram ikramiyesi ve Mart ayı maaşları 14-19 Mart tarihlerinde bayram öncesi ödenecek. Bayram süresince kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak; hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Bayram tatili öncesinde kamu kurumlarında, otogarlarda ve havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı'nın ara tatil ile aynı tarihlere denk gelmesi nedeniyle öğrenciler ek bir tatil yapamayacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram günleri büyük bir heyecanla karşılanıyor. Diyanet tarafından dini günler listesi, yeni yılda yayınlanırken Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihlerinde idrak edilecek. Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ek olarak bir tatil kararı alınmadığı sürece Ramazan Bayramı arefe günüyle 3.5 gün, Kurban Bayramı ise 4.5 gün sürüyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü bu yıl hafta içinin son günü olan Cuma gününe denk geliyor. Daha önceki yıllarda hafta ortası veya hafta sonuna denk gelmesi gibi durumlarda bayram tatilinin uzatılması kararı alınıyordu. Bayram tatili süresi memurlara idari izin verilerek uzatılıyor. Bu yıl ise bayramın hafta içinin son günü başlaması ve hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatil uzatılmadı. Arefe günüyle beraber Ramazan Bayramı tatil süresi 3.5 gün olacak.

OTOGARLAR, HAVALİMANLARI VE TERMİNALLERDE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı’ndaki tatili fırsat bilenler yıllık izinleriyle beraber bayram tatilini birleştirerek tatil planlaması yaptı. Hafta sonuyla beraber otogarlar, havalimanları ve terminallerde yaşanan yoğunluk dikkat çekti. THY, Pegasus, AJet gibi firmalar ucuz bilet kampanyalarını daha önce duyurmuştu. Birçok otobüs firması da benzer indirimler yaparak bayram öncesi indirimli seyahat imkanı sağladı.

EMEKLİLER BAYRAM ÖNCESİNDE ÇİFT ÖDEME ALACAK

Emeklilere her yıl bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. 2025 yılında 4 bin lira olarak belirlenen emekli ikramiyeleri, bu yıl da geçerli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bayram öncesinde ikramiye ödemeleri 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplarda olacak. Benzer şekilde emeklilerin Mart ayı maaş ödemeleri öne çekilirken bayram öncesinde maaşlar yatırılacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA BİRÇOK İŞYERİ KAPALI OLACAK

Ramazan Bayramı sebebiyle kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler, muhtarlıklar, valilikler, kaymakamlıklar bayram sonrasında 23 Mart tarihinde kaldığı yerden hizmet vermeye devam edecek. Benzer şekilde özel bankalar ve kamu bankaları kapalı olacak.

Sağlık kurumlarından olan eczaneler bayramda nöbet sistemine uygun çalışırken vatandaşlar, yaşadıkları il veya ilçelerdeki açık olan eczaneleri, e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilecek. Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları da bayramda kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek.

Marketler ise kendi çalışma günlerini kendileri belirlerken genellikle BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler bayramın ilk günü kapalı olurken ikinci gün açık olacak. Bayramda yoğunluk beklenen AVM’ler ise normal çalışma saatlerinde açık olacak.