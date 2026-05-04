Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başladığından normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bayram tarihleri, hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl bayramın okulların açık olduğu tarihe denk gelmesi sebebiyle tatil beklentisi arttı. Turizmin sezonunun başlayacağı Mayıs ayında idrak edilecek bayram için heyecanlı geri sayım başladı. Tatilin uzatılacağı iddiaları, kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Ekonomiden, siyasete, dünyada gerçekleşen olaylara birçok konu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınacak. Peki Bayram tatili 9 gün olacak mı, tatil uzatıldı mı? İşte, gündeme ilişkin bilgiler…

HABERİN ÖZETİ Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı? Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına dair karar vermesi bekleniyor. Kurban Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlayıp normalde 4.5 gün sürüyor. Bayramın okulların açık olduğu Mayıs ayına denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılması beklentisi arttı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dokuz günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları canlı yayında açıklayacak. Tatilin uzatılması durumunda memurlar ve öğretmenler idari izinli olacak, okullar da tatil kapsamına girecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili için gözler Mayıs ayının son haftasına çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatili süresine yönelik soruya dokuz günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağına vurgu yaparak Kabine’de tartılıp alınacak bir karar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Bayram tatili süresiyle ilgili İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanılığı ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşmelerini yapması ve kararın açıklanması bekleniyor.

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı’nda Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak.

Masada yer alan diğer bir gündem maddesi ise enerji fiyatları olurken, uygulanan ekonomi programı, Terörsüz Türkiye ve diğer birçok gündem görüşülecek. Kabine Toplantısı’nda bayram tatili suresinin görüşülmesi bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZATILIRSA OKULLAR 9 GÜN TATİL OLACAK

Uzun bir sürenin ardından Kurban Bayramı bu yıl okulların açık olduğu Mayıs ayına denk geliyor. Bayram tatilinin uzatılması kararı alınması durumunda memurlar idari izinli olacak. İzin öğretmenleri de kapsadığından İlkokul, ortaokul ve liselerde bu tarihlere kapalı olacak. Normal şartlarda 4.5 gün olan bayram tatili, idari izinle beraber okullarda 9 güne uzatılacak.

BAYRAM TATİLİNDE BİRÇOK YER KAPALI OLACAK

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs’ta başlayacak ve toplam 4 gün sürecek. Bayram tatilinin uzatılması durumunda 25 ve 26 Mayıs idari izin ilan ederek öncesindeki cumartesi ve pazar günü tatile bağlanacak. Kurban Bayramı tatili sadece 25 ve 26 Mayıs’ın idari izin ilan edilmeisyle beraber toplam 9 güne uzayacak. Bayram tatili aynı zamanda resmi tatil olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Bayramda okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, eczaneler (nöbetçi hariç) kapalı olacak.



