Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı?

Havaların ısınmasıyla beraber tatil planlaması yapmaya hazırlananlar, bayram tatili süresine odaklandı. Özellikle bu yıl Kurban Bayramı’nın okulların açık olduğu döneme denk geliyor olması sebebiyle tatil kararı heyecanla bekleniyor. Normal şartlarda Kurban Bayramı tatili, arefe günü de dahil edildiğinde 4.5 gün sürüyor. Diyanet tarafından açıklanan takvime göre bayramın ilk günü 27 Mayıs’a denk gelecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tatil süresine ilişkin açıklama yaparken gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Tatilin uzatılması İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı doğrudan ilgilendirdiğinden değerlendirme bekleniyor. Peki Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı, 9 gün olacak mı? İşte, Kabine Toplantısı’nda görüşülecek konunun detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 14:34

Ülkemizde dini ve milli öneme sahip günler olarak kutlanıyor. tatili, arefe günü öğleden sonra başladığından normal şartlarda 4.5 gün sürüyor. Bayram tarihleri, hicri takvime göre belirlendiğinden miladi takvimde her yıl farklı günlere denk geliyor. Bu yıl bayramın okulların açık olduğu tarihe denk gelmesi sebebiyle tatil beklentisi arttı. Turizmin sezonunun başlayacağı Mayıs ayında idrak edilecek bayram için heyecanlı geri sayım başladı. Tatilin uzatılacağı iddiaları, kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Ekonomiden, siyasete, dünyada gerçekleşen olaylara birçok konu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınacak. Peki Bayram tatili 9 gün olacak mı, tatil uzatıldı mı? İşte, gündeme ilişkin bilgiler…

HABERİN ÖZETİ

Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına dair karar vermesi bekleniyor.
Kurban Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlayıp normalde 4.5 gün sürüyor.
Bayramın okulların açık olduğu Mayıs ayına denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılması beklentisi arttı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dokuz günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağına vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları canlı yayında açıklayacak.
Tatilin uzatılması durumunda memurlar ve öğretmenler idari izinli olacak, okullar da tatil kapsamına girecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili için gözler Mayıs ayının son haftasına çevrildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatili süresine yönelik soruya dokuz günlük tatilin turizm açısından olumlu olacağına vurgu yaparak Kabine’de tartılıp alınacak bir karar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirilecek 'nın ardından alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Bayram tatili süresiyle ilgili İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanılığı ile beraber Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşmelerini yapması ve kararın açıklanması bekleniyor.

Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı?

KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Kabine Toplantısı bugün Beştepe’de gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı’nda Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak.

Masada yer alan diğer bir gündem maddesi ise enerji fiyatları olurken, uygulanan ekonomi programı, Terörsüz Türkiye ve diğer birçok gündem görüşülecek. Kabine Toplantısı’nda bayram tatili suresinin görüşülmesi bekleniyor.

Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı?

BAYRAM TATİLİ UZATILIRSA OKULLAR 9 GÜN TATİL OLACAK

Uzun bir sürenin ardından Kurban Bayramı bu yıl okulların açık olduğu Mayıs ayına denk geliyor. Bayram tatilinin uzatılması kararı alınması durumunda memurlar idari izinli olacak. İzin öğretmenleri de kapsadığından İlkokul, ortaokul ve liselerde bu tarihlere kapalı olacak. Normal şartlarda 4.5 gün olan bayram tatili, idari izinle beraber okullarda 9 güne uzatılacak.

Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı?

BAYRAM TATİLİNDE BİRÇOK YER KAPALI OLACAK

Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs’ta başlayacak ve toplam 4 gün sürecek. Bayram tatilinin uzatılması durumunda 25 ve 26 Mayıs idari izin ilan ederek öncesindeki cumartesi ve pazar günü tatile bağlanacak. Kurban Bayramı tatili sadece 25 ve 26 Mayıs’ın idari izin ilan edilmeisyle beraber toplam 9 güne uzayacak. Bayram tatili aynı zamanda resmi olduğundan kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak. Bayramda okullar, üniversiteler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, eczaneler (nöbetçi hariç) kapalı olacak.

Bayram tatili için Kabine kararı bekleniyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, uzatılacak mı?


ETİKETLER
#kabine toplantısı
#tatil
#resmi tatil
#kurban bayramı
#9 Gün Tatil
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.