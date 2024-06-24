Bayram tatili sonrası altın fiyatlarında son durum! İşte 24 Haziran 2024 altın fiyatları

24 Haziran 2024 07:19 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 07:43

Geçen hafta rekora yaklaşan altın fiyatları haftanın ilk iş gününe yatay seyirde başladı.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 451 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 088 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Haziran 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.451,21

Satış 2.451,51

24 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.032,00

Satış 4.088,00

24 HAZİRAN 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.090,00

Satış 8.171,00

24 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.054,00

Satış 16.291,00

24 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.326,22

Satış 2.326,55