Bayram yolculukları ücretsiz: Marmaray, Başkentray, İZBAN ve metrolarda düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı’na özel ulaşım müjdesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, bayram süresince birçok toplu ulaşım hattı ücretsiz olacak.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK HATLAR:

30 Mart Pazar gece 00.00’dan, 1 Nisan Salı gece 24.00’e kadar;

-Marmaray

-Başkentray

-İZBAN

-Sirkeci–Kazlıçeşme raylı sistem hattı

-Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı ve büyükşehir belediyelerine bağlı tüm toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye biz görevdeyiz” ifadelerini kullandı. Bu uygulamayla hem şehirler arası yolculuklar hem de şehir içi ulaşımda vatandaşların bayramda rahat ve güvenli seyahat etmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, 29 Mart Cumartesi gece 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba sabah 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de ücretsiz olacak.

https://x.com/a_uraloglu/status/1905742817986855197