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 | Selahattin Demirel

Bayramda Amasra'ya akın! Nüfusunun 10 katı misafir ağırladı, araç çekecek yer kalmadı

Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı'nda yoğun bir misafir akınıyla karşılaştı. Nüfusunun 10 katı turisti ağırlayan ilçeye en çok Ankaralılar gelirken araç çekecek park yeri bulmakta zorluk çekildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 19:02

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayramda ilgi görüyor.

Bayramda Amasra'ya akın! Nüfusunun 10 katı misafir ağırladı, araç çekecek yer kalmadı

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda, bayramın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı.

ARABA PARK EDECEK YER KALMADI

İlçe girişinde uzun araç kuyruğu oluşurken, merkezdeki park alanlarının dolması nedeniyle sürücüler Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendirildi.

Bayramda Amasra'ya akın! Nüfusunun 10 katı misafir ağırladı, araç çekecek yer kalmadı

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

"GÜNÜBİRLİK 60 BİN TURİST AĞIRLIYORUZ"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

Bayramda Amasra'ya akın! Nüfusunun 10 katı misafir ağırladı, araç çekecek yer kalmadı

Ankara'nın en yakın sahili olan ilçenin bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşadığını aktaran Çakır, "Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajımız doldu. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve TTK Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçemizde günübirlik yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar devam edecektir." diye konuştu.

"RUSYA'DAN GELEN GEMİ DE YOĞUNLUĞU ARTIRDI"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da ilçede tur organizasyonları ve günübirlik ziyaretçilerle ciddi yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Bayramda Amasra'ya akın! Nüfusunun 10 katı misafir ağırladı, araç çekecek yer kalmadı

Boran, ilçede konaklama talebini karşılamakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Özellikle bugün ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor. Rusya'nın Soçi kentinden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyerin de 1060 yolcuyla gelmesi, ilçedeki bayram yoğunluğunu artırdı." ifadelerini kullandı.

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