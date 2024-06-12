Bayramda Antalya'ya yerli turist akını!

12 Haziran 2024 11:51 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 12:25

İhtiyaç sahibi ailelerin Kurban Bayramı öncesi yüzü güldü! 4 milyon 448 bin 400 lira hesaplara yatırıldı

İhtiyaç sahibi ailelerin Kurban Bayramı öncesi yüzü güldü! 4 milyon 448 bin 400 lira hesaplara yatırıldı

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve tatil 9 gün olacak.

Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanması ise turizmi hareketlendirdi.

Uçak bileti satışları ve otel rezervasyonları, 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerden yoğun talep görmeye devam ediyor.

Bu kapsamda da Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 arttı.

Uçak bileti satışlarında ilk sırada yer alan Antalya'yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi.

VİZESİZ GİDİLEBİLEN YERLER İLK SIRAYI ALDI

Yurt dışı uçak bileti satışlarında zirvede yer alan Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı, Podgoritsa ve Priştine takip etti.

Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın daha kolay olması dolayısıyla ilk üç sırada bu destinasyonlar yer aldı.

REZERVASYONLARDA ARTIŞ

Otel rezervasyonlarında yüzde 82 artış yaşanırken, konaklama süresindeki artış da dikkati çekti.

9 günlük tatil kararının etkisiyle şehre yakın destinasyonlarda tatil yapmayı planlayanların rotası sahil şeridine yöneldi ve ortalama konaklama süresi 3,8'den 4,7 güne çıktı.

En çok rezervasyon Antalya, Bodrum ve İzmir otellerinde yapıldı. Yurt dışında ise Tiran, Podgoritsa ve Priştine şehirleri öne çıktı.

Yurt içinde en çok bilet alınan ve en çok otel rezervasyonu yapılan şehir, Antalya oldu. Yurt dışında ise seyahat planlamanın daha kolay olduğu vizesiz ülkeler tercih edilirken, ilk sırada Tiran yer aldı.