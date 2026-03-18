Bayramda çalışacaklar dikkat! İsa Karakaş rakam vererek açıkladı: Kim, ne kadar alacak?

2026 yılı takvimine göre 19 Mart Perşembe (yarım gün) 20, 21 ve 22 Mart tarihleri ise bayram günleri. Toplamda 3,5 günlük bir resmî tatilde çalışanlar ne kadar para kazanacak? sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, bayramda cebinize girecek parayı eksiksiz almanız için yol haritası çıkardı.
"Bayramda işçinin dinlenmesi asıldır. Kimse zorla çalıştırılamaz. Eğer sözleşmenizde "bayramda çalışılır" maddesi yoksa, işverenin sizden mutlaka onay alması gerekir. Rızanız varsa çalışabilirsiniz" diyen Karakaş ancak bu durumun maddi karşılığının mutlaka alınması gerektiğini belirtti.
Karakaş, "Çalışmazsanız: O günün ücretini sanki çalışmış gibi tam alırsınız. Maaşınızdan bir kuruş bile kesilemez. Çalışırsanız: Çalıştığınız her bayram günü için bir günlük ilave ücrete hak kazanırsınız. Yani halk arasındaki tabiriyle "çifte yevmiye" alırsınız" şeklinde konuştu.
Eğer bayram günü normal çalışma sürenizi aşar ve fazla mesai yaparsanız, haklarınızın da katlanacağını belirten Karakaş, "Bu durumda hem o günün çift yevmiyesini alırsınız hem de aştığınız her saat için %50 zamlı fazla çalışma ücreti kazanırsınız" dedi.
Karakaş durumu bir örnekle anlattı ve: "Gelin, 2026 Mart ayı için somut bir örnekle tabloyu netleştirelim. Örneğin; maktu aylık 60.000 TL net ücreti olan Duran Bey'in günlük yevmiyesi 2.000 TL'dir. Duran Bey bu 3,5 günlük sürede hiç tatil yapmayıp çalışırsa, 7.000 TL ek ücret kazanarak mart ayını 67.000 TL ile kapatır" dedi.