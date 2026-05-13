Bayramda nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 650 bin lira limit ve 0 faiz fırsatında son 4 gün

Bengü Sarıkuş
13.05.2026
saat ikonu 16:31
13.05.2026
saat ikonu 16:31
Bayramda nakit ihtiyacı olanlar

Bayramda nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz cazip seçenekte son günler. "Kredi faizlerinde büyük makas: Bankaların ihtiyaç kredisi oranları %0’dan başlayıp %5,69’a kadar çıkıyor.

yüzde 0 faizli nakit desteği

Akbank, Garanti BBVA ve DenizBank dahil birçok banka yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli nakit desteği sunuyor. Bazı bankalar ise 3 ay erteleme imkanı sağlıyor. İşte Mayıs 2026 güncel kredi listesi ve geri ödeme planları.
 

GetirFinans

— Yeni müşterilere özel, 650.000 TL’ye kadar %2,89’dan başlayan tüketici kredisi, aidatsız kredi kartı
 

QNB

— Yeni müşterilere özel, 200.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,99 ihtiyaç kredisi + 25.000 TL %0 faizli nakit avans
 

Akbank

— Yeni müşterilere özel, 45.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi + 25.000 TL %0 taksitli avans
 

ON Dijital

— 125.000 TL’ye kadar %2,99 faizli avantajlı kredi, aidatsız kredi kartı
 

Enpara.com

— 125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %3,39 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
 

DenizBank

— 65.000 TL %0 faizli kredi + 25.000 TL %0 nakit avans + 10.000 TL %0 kurtaran hesap

İHTİYAÇ KREDİLERİ

Akbank
— %3,74 faiz, toplam ödeme 674.194 TL, aylık taksit 55.974 TL
 

Ziraat Bankası

— %4,39 faiz, toplam ödeme 706.711 TL, aylık taksit 58.684 TL
 

QNB

— %3,44 faiz, toplam ödeme 659.444 TL, aylık taksit 54.745 TL
 

GetirFinans

— %3,49 faiz, toplam ödeme 661.891 TL, aylık taksit 54.949 TL
 

Yapı Kredi

— %5,69 faiz, toplam ödeme 773.974 TL, aylık taksit 64.290 TL

İş Bankası

— %4,19 faiz, toplam ödeme 696.625 TL, aylık taksit 57.844 TL
 

Enpara.com

— %3,79 faiz, toplam ödeme 674.168 TL, aylık taksit 56.181 TL
 

Aktif Bank

— %3,56 faiz, toplam ödeme 665.324 TL, aylık taksit 55.235 TL
 

Halkbank

— %5,06 faiz, toplam ödeme 741.013 TL, aylık taksit 61.543 TL
 

FAİZSİZ / KAMPANYALI FIRSATLAR

Garanti BBVA
— 50.000 TL %0 faizli kredi + 50.000 TL %0 taksitli avans
 

İş Bankası

— 25.000 TL %0 taksitli nakit avans + 30.000 TL %0 ek hesap
 

TEB

— 400.000 TL’ye kadar %3,39 sabit faizli kredi + 25.000 TL %0 nakit avans
 

Ziraat Dinamik

— 100.000 TL’ye kadar %2,99 dijital kredi + 20.000 TL %1,99 taksitli avans
 

Albaraka Türk

— 100.000 TL %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı + 40.000 TL taksit fırsatı
 

Kuveyt Türk

— 100.000 TL’ye kadar %1,99 ihtiyaç kart kampanyası, vade farksız taksit 

Yapı Kredi

— 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası

Albaraka Türk

— Yeni müşterilere özel “Kâr Paysız Fırsat”
Kredi kartlarıyla 40.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam fırsat: 140.000 TL
Yıllık ücret: Ücretsiz
Tanışma ödülü: 40.000 TL
 

Kuveyt Türk

— Yeni müşterilere özel “Kâr Paysız Fırsat”
Sağlam Kart Troy kullanıcılarına 100.000 TL’ye kadar harcamalarda vade farksız 5 taksit
100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %1,99 faizli ihtiyaç kart
Faiz oranı: %0
Toplam fırsat: 100.000 TL
 

Halkbank

— İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı: %5,06
Toplam ödeme: 741.013 TL
Aylık taksit: 61.543 TL

