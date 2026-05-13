Bayramda nakit ihtiyacı olanlar dikkat! 650 bin lira limit ve 0 faiz fırsatında son 4 gün

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bayramda nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz cazip seçenekte son günler. "Kredi faizlerinde büyük makas: Bankaların ihtiyaç kredisi oranları %0’dan başlayıp %5,69’a kadar çıkıyor.
Akbank, Garanti BBVA ve DenizBank dahil birçok banka yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli nakit desteği sunuyor. Bazı bankalar ise 3 ay erteleme imkanı sağlıyor. İşte Mayıs 2026 güncel kredi listesi ve geri ödeme planları.
GetirFinans
— Yeni müşterilere özel, 650.000 TL’ye kadar %2,89’dan başlayan tüketici kredisi, aidatsız kredi kartı
QNB
— Yeni müşterilere özel, 200.000 TL’ye kadar 24 ay vadeli %2,99 ihtiyaç kredisi + 25.000 TL %0 faizli nakit avans
Akbank
— Yeni müşterilere özel, 45.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi + 25.000 TL %0 taksitli avans
ON Dijital
— 125.000 TL’ye kadar %2,99 faizli avantajlı kredi, aidatsız kredi kartı
Enpara.com
— 125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %3,39 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi
DenizBank
— 65.000 TL %0 faizli kredi + 25.000 TL %0 nakit avans + 10.000 TL %0 kurtaran hesap
Akbank
— %3,74 faiz, toplam ödeme 674.194 TL, aylık taksit 55.974 TL
Ziraat Bankası
— %4,39 faiz, toplam ödeme 706.711 TL, aylık taksit 58.684 TL
QNB
— %3,44 faiz, toplam ödeme 659.444 TL, aylık taksit 54.745 TL
GetirFinans
— %3,49 faiz, toplam ödeme 661.891 TL, aylık taksit 54.949 TL
Yapı Kredi
— %5,69 faiz, toplam ödeme 773.974 TL, aylık taksit 64.290 TL
İş Bankası
— %4,19 faiz, toplam ödeme 696.625 TL, aylık taksit 57.844 TL
Enpara.com
— %3,79 faiz, toplam ödeme 674.168 TL, aylık taksit 56.181 TL
Aktif Bank
— %3,56 faiz, toplam ödeme 665.324 TL, aylık taksit 55.235 TL
Halkbank
— %5,06 faiz, toplam ödeme 741.013 TL, aylık taksit 61.543 TL
Garanti BBVA
— 50.000 TL %0 faizli kredi + 50.000 TL %0 taksitli avans
İş Bankası
— 25.000 TL %0 taksitli nakit avans + 30.000 TL %0 ek hesap
TEB
— 400.000 TL’ye kadar %3,39 sabit faizli kredi + 25.000 TL %0 nakit avans
Ziraat Dinamik
— 100.000 TL’ye kadar %2,99 dijital kredi + 20.000 TL %1,99 taksitli avans
Albaraka Türk
— 100.000 TL %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı + 40.000 TL taksit fırsatı
Kuveyt Türk
— 100.000 TL’ye kadar %1,99 ihtiyaç kart kampanyası, vade farksız taksit
Yapı Kredi
— 3 aya kadar ertelemeli kredi kampanyası
Albaraka Türk
— Yeni müşterilere özel “Kâr Paysız Fırsat”
Kredi kartlarıyla 40.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam fırsat: 140.000 TL
Yıllık ücret: Ücretsiz
Tanışma ödülü: 40.000 TL
Kuveyt Türk
— Yeni müşterilere özel “Kâr Paysız Fırsat”
Sağlam Kart Troy kullanıcılarına 100.000 TL’ye kadar harcamalarda vade farksız 5 taksit
100.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli %1,99 faizli ihtiyaç kart
Faiz oranı: %0
Toplam fırsat: 100.000 TL
Halkbank
— İhtiyaç Kredisi
Faiz oranı: %5,06
Toplam ödeme: 741.013 TL
Aylık taksit: 61.543 TL