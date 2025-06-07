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 | Bengü Sarıkuş

Bayramın ikinci gününde kurban pazarında fiyatlar dibe vurdu!

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de yurt genelinde kurban pazarları açık ve hizmet veriyor. Kurban ibadetini bayramın ikinci gününe bırakanlar kurbanlık koyun ve keçi fiyatlarındaki düşüşten faydalandılar.

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Bayramın ikinci gününde kurban pazarında fiyatlar dibe vurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 15:15

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da kurban pazarları bayramın ikinci gününde hareketlendi. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde bayramın ikinci kurban fiyatları ortalama yüzde 40 geriledi. Yüreğir ilçesindeki kurban pazarlarında keçi ve koyun fiyatları 13-15 bin liraya kadar düştü. Fiyatların gerilemesi satıcıları üzerken vatandaşları ise sevindirdi.

Bayramın ikinci gününde kurban pazarında fiyatlar dibe vurdu!

FİYATLAR 13 BİN LİRA'YA KADAR DÜŞTÜ

Kurban satıcısı Mehmet İmre Kahramanmaraş'tan getirdiği kurbanlıkları 21 bin TL'den satmaya başladığını belirterek, "Fiyatı 14-15 bin TL'ye kadar düşürdük. 210 tane getirdim 40-50 tane kadar sattık. Seneye gelir miyim bilmiyorum. Son fiyatım 13 bin TL'ye kadar düştüm. Bugünde yükleyip geri döneceğim" dedi.

Bayramın ikinci gününde kurban pazarında fiyatlar dibe vurdu!

Şanlıurfa'dan gelen kurban satıcısı Mahmut Çintaş da, 124 tane koyun getirdiğini kaydederek, "Şimdi zararına satıyorum. 90 tane sattım 34 tane kaldı. 23- 25 bin TL'ye veriyorduk. Şimdi 15 bin TL diyoruz kimse almıyor ama mecbur satacağız. Satıp evimize geri döneceğiz" diye konuştu.

Bayramın ikinci gününde kurban pazarında fiyatlar dibe vurdu!

Bayramın 2'nci günü kurban almaya gelen Fatih Karut ise bugün fiyatların uygun olduğunu söyleyerek, "Kurbanlık hayvanımızı 15 bin TL'ye aldık. Allah kabul etsin. Düştü fiyatlar epey, biz de emekliyiz, gelip aldık" ifadelerini kullandı.

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