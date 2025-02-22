Bazı akaryakıt şirketlerinin depolama fiyatlarında tarifeler değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni fiyatlar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı akaryakıt şirketlerinin depolama tarifelerinde güncellemeler yaptı. Bu değişiklikler doğrultusunda, üç farklı şirketin yeni fiyatları duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararlarına göre, bazı şirketlerin depolama hizmetleri için belirlenen yeni ücret tarifeleri açıklandı. Mersin'deki Karaduvar ve Liman tesislerine ilişkin bir yıl ve daha uzun süreli depolama anlaşmaları için günlük depolama hizmeti bedeli, metreküp başına benzin ve motorin için 3,839 lira olarak belirlendi. Ayrıca, şirketin bir yıldan kısa süreli depolama anlaşmaları için günlük depolama hizmeti bedeli ve teslimat hizmeti fiyatları da düzenlendi. Bu düzenlemeler, depo hizmetleriyle ilgili fiyatlandırmada önemli bir adım olarak kayda geçti.

ATAŞ İLETİM HATLARI İLETİM HİZMETİ BEDELİ

Kurul kararları kapsamında, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Mersin’deki iletim hatlarına ilişkin iletim hizmeti bedeli de duyuruldu. Bu bedel, şirketin iletim hatlarına yapılacak olan taşımacılık ve dağıtım hizmetlerinin yeni tarifelerini içeriyor.



Antalya Akaryakıt Terminali'ne ilişkin günlük depolama hizmeti bedeli de güncellenerek metreküp başına benzin, motorin ve havacılık yakıtları (JET A1) için 4,23 lira olarak belirlendi. Çekisan Depolama Hizmetleri Limited Şirketi, bu düzenlemeyle beraber yeni tarifeleri yürürlüğe koymuş oldu.

KADOOĞLU PETROLCÜLÜK’ÜN MERSİN TESİSİ DEPOLAMA BEDELLERİ

Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat AŞ'nin Mersin Tesisi'ne ilişkin günlük depolama hizmeti bedeli, metreküp başına benzin için 4,07 lira, motorin, bioyakıt ve havacılık yakıtları için ise 3,84 lira olarak belirlendi. Bu ücretler, şirketin hizmet bedellerine ilişkin önemli bir değişiklik sunuyor.



Kurul kararlarında, şirketlerin hizmetlerine ilişkin diğer bedeller, mücbir sebepler, ödeme koşulları ve diğer hükümlere de detaylı şekilde yer verildi.