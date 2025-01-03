BDDK açıkladı: KKM hızla tükeniyor! Kredi ve mevduatlar yükseldi

03 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 15:27

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bültenini yayımladı. Buna göre, mevduat, kredi ve kredi kartları artarken KKM'deki düşüş 23 milyar 582 milyon lira oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler ve mevduatlar arttı. KKM'deki gerileme ise devam ediyor. KUR KORUMALI MEVDUATTA SERT DÜŞÜŞ KKM 1 trilyon 153 milyar 481 milyon liradan 1 trilyon 129 milyar 899 milyon liraya geriledi. KKM'deki düşüş 23 milyar 582 milyon lira oldu. KREDİ VE MEVDUATLAR YÜKSELDİ Gelen verilere göre; Krediler 15 trilyon 638,3 milyar TL'den 15 trilyon 900,6 milyar TL'ye,

Mevduat 18 trilyon 544,4 milyar TL'den 18 trilyon 998,8 milyar TL'ye,

Tüketici kredileri 1 trilyon 982,9 milyar TL'den 2 trilyon 11,7 milyar TL'ye,

Bireysel kredi kartları 1 trilyon 728,8 milyar TL'den 1 trilyon 795,1 milyar TL'ye

Takipteki alacaklar ise 282,2 milyar TL'den 287,5 milyar TL'ye çıktı. İlgili Haberler En düşük emekli maaşı kesinleşen zam oranı belli oldu! Emekliler için o tutar cepte