BDDK açıkladı! Kur korumalı mevduat 1 trilyon lira sınırına geriledi

30 Ocak 2025 14:44 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:48

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında erime devam ediyor. KKM'de toplam bakiye 1 trilyon sınırına kadar indi.

Merkez Bankası KKM için yeni bir karar daha aldı! Vade süreleri kısaldı

Merkez Bankası KKM için yeni bir karar daha aldı! Vade süreleri kısaldı

Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 24 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 26,03 milyar TL azalarak 1 trilyon 21,4 milyar liraya geriledi.