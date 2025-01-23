BDDK açıkladı! Kur Korumalı Mevduatta erime sürüyor

23 Ocak 2025 15:17 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:22

Kur Korumalı Mevduat bu hafta 1 trilyon 47 milyar 475 milyon liraya geriledi. Geçtiğimiz hafta KKM hesaplarında 38 milyar TL'lik çıkış kaydedildi.

Merkez Bankası KKM için yeni bir karar daha aldı! Vade süreleri kısaldı

Merkez Bankası KKM için yeni bir karar daha aldı! Vade süreleri kısaldı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 17 Ocak haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 85,6 milyar TL'den 1 trilyon 47,5 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 16 trilyon 29,7 milyar TL'den 16 trilyon 56,8 milyar TL'ye, mevduat 18 trilyon 822,8 milyar TL'den 19 trilyon 126,8 milyar TL'ye yükseldi.