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 | İrem Çınar

BDDK açıkladı! Kur Korumalı Mevduatta erime sürüyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 30 milyar 168 milyon lira azalarak 966 milyar 22 milyon liraya düştü.

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BDDK açıkladı! Kur Korumalı Mevduatta erime sürüyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 15:20

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültenine göre bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Şubat haftasında 118 milyar 527 milyon lira artarak 16 trilyon 367 milyar 179 milyon liradan, 16 trilyon 485 milyar 706 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 206 milyar 371 milyon lira artarak 19 trilyon 254 milyar 476 milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Tüketici kredilerinin tutarı, 7 Şubat itibarıyla 4 milyar 502 milyon lira artarak 2 trilyon 67 milyar 197 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 526 milyar 134 milyon lirası konut, 70 milyar 255 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 470 milyar 808 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 36 milyar 202 milyon lira artarak 2 trilyon 335 milyar 53 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacaklarıysa yüzde 1,5 azalışla 1 trilyon 879 milyar 620 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 662 milyar 594 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 217 milyar 26 milyon lirası taksitsiz borçlar.

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Sıkça Sorulan Sorular

KKM 2024'te devam edecek mi?
Merkez Bankası, KKM'nin 2025 yılı içinde bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre döviz yükümlüsü firmaların döviz ve TL hesaplarına sağlanan kur korumalı mevduat (KKM) desteği kaldırıldı.
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