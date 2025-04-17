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Ekonomi
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 | İrem Çınar

BDDK açıkladı! Kur korumalı mevduatta gerileme

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarından geçen hafta 16 milyar liralık düşüş yaşandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 14:49

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 744 milyar 292 milyon liradan liradan 728 milyar 90 milyon liraya geriledi. Böylece geçen hafta KKM hesaplarından 16 milyar 202 milyon liralık çıkış gerçekleşti.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) verilerine göre krediler 17 trilyon 716 milyar liradan 18 trilyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 294 milyar 622 milyon lira artarak 21 trilyon 272 milyar 828 milyon lira oldu.

BDDK açıkladı! Kur korumalı mevduatta gerileme

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Tüketici kredilerinin tutarı, 11 Nisan itibarıyla 20 milyar 591 milyon lira artarak 2 trilyon 206 milyar 904 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 551 milyar 721 milyon lirası konut, 65 milyar 81 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 590 milyar 102 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 23 milyar 492 milyon lira artarak 2 trilyon 553 milyar 368 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 artarak 2 trilyon 5 milyar 330 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 682 milyar 964 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 322 milyar 366 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

BDDK açıkladı! Kur korumalı mevduatta gerileme

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 7 milyar 816 milyon lira artışla 366 milyar 111 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 268 milyar 414 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 193 milyon lira artarak 3 trilyon 776 milyar 506 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 16 milyar 202 milyon lira azalarak 728 milyar 91 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,42'si oldu.

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Sıkça Sorulan Sorular

KKM nedir açılımı?
Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.
ETİKETLER
#bddk
#Kur korumalı TL mevduat
#Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu
#Ekonomi
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