BDDK kredi kartı limitleri için harekete geçiyor! Bankalara yazı gitti tam 8 katı olacak

20 Haziran 2024 10:45 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 10:44

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Kredi kartı limitlerinde bayram sonrası yeni bir dönem başlıyor.

Merkez Bankası'nın yaptığı düzenlemelerle kredi kartı kullanımı arttı.

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan kredi kartı borçları nedeniyle bankalar harekete geçti.

Limitler bundan sonra herkesin maaşına göre belirlenecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞİYOR

Ban­kalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 arttı.

Ekonomik sıkıntılar sonucunda vatandaş kartlara sarıldı. Türkiye’de kredi kartı kul­lanımı hızla arttı. Kredi kartı toplam adedi 410 milyon oldu.

Mayıs ayında yüzde 75’i geçen enflasyo­n kredi kartı harcamalarında­ki artışın temel sebebi olarak gösterildi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yürüttüğü incelemeler, maaş-kredi kartı limiti ilişkisindeki kopuklukları ortaya serdi.

Bu kapsamda mevzuata aykırı limit sunan bankalara ise ilk ihtarlar gitti.

Önümüzdeki günlerde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayılarını azaltmaya yönelik adımlar gelecek.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?

Kısa süredir kredi kartı kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı olacak.

Uzun süredir kredi kartı kullanan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit verilecek.

Ayrıca taksit sayısının de düşürüleceği konuşuluyor.