BDDK kredi kartı limitleri için harekete geçiyor! Bankalara yazı gitti tam 8 katı olacak
Kredi kartı limitleri ve taksitler için düzenleme geliyor. Tüm kredi kartı limitleri değişecek. Yeni kredi kartı düzenlemesinin detayları belli oldu. Bankalar bayramdan sonra kredi kartı limitlerinde önemli bir hamle yapacak.
Kredi kartı limitlerinde bayram sonrası yeni bir dönem başlıyor.
Merkez Bankası'nın yaptığı düzenlemelerle kredi kartı kullanımı arttı.
Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan kredi kartı borçları nedeniyle bankalar harekete geçti.
Limitler bundan sonra herkesin maaşına göre belirlenecek.
KREDİ KARTI LİMİTLERİ DEĞİŞİYOR
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre mayıs ayında kredi kartı ile yapılan harcamalar yüzde 103 arttı.
Ekonomik sıkıntılar sonucunda vatandaş kartlara sarıldı. Türkiye’de kredi kartı kullanımı hızla arttı. Kredi kartı toplam adedi 410 milyon oldu.
Mayıs ayında yüzde 75’i geçen enflasyon kredi kartı harcamalarındaki artışın temel sebebi olarak gösterildi.
Dünya gazetesinin haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yürüttüğü incelemeler, maaş-kredi kartı limiti ilişkisindeki kopuklukları ortaya serdi.
Bu kapsamda mevzuata aykırı limit sunan bankalara ise ilk ihtarlar gitti.
Önümüzdeki günlerde kredi kartı kullanımını azaltmak için limit ve taksit sayılarını azaltmaya yönelik adımlar gelecek.
KREDİ KARTI LİMİTLERİ DÜŞECEK Mİ ARTACAK MI?
Kısa süredir kredi kartı kullananlar için maksimum limit aylık gelirin 4 katı olacak.
Uzun süredir kredi kartı kullanan müşterilere ise maaşları ve yan gelirleri toplamının 8 katı oranında limit verilecek.
Ayrıca taksit sayısının de düşürüleceği konuşuluyor.