BDDK'dan ATM'ler için yeni düzenleme: Kullanılamaz hale gelecek!

02 Ekim 2024 06:36 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 06:46

BDDK, dolandırıcıların işini hayli kolaylaştıran tahmin edilebilir şifreleri ATM'lerde kullanılamaz hale getirecek. Bankacılıkta kolay şifre oluşturanların dolandırıcı ağına düşmesini engellemek için yasak kararı uygulanacak.

Bankacılık​ Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankacılık işlemlerinde kolay şifre oluşturanların artık işini zorlaştıracak. Şifre olarak yaşadığı şehrin plakası, doğum günü, futbol takımlarının kuruluş yılı gibi basit şifrelerin kullanılması yasaklanacak. Artık şifreler daha da zor olarak seçilecek.

Dijitalleşmenin üst seviyede yaşandığı günümüzdü şifreler çoğu zaman vatandaşlara zor zamanlar yaşatıyor. Unutup sıkıntıya düşmemek isteyenler genellikle kolay şifreler tercih ediyor. Ancak bu durum dolandırıcıların da işine geliyor. İşte bu soruna son vermek için BDDK​ harekete geçti. Artık basit şifreler ATM​'lerde kabul görmeyecek.

YASAKLI ŞİFRELER DEĞİŞTİRİLECEK

Bankacılıkta güvenlik açıklarından biri olarak sayılan şifre zafiyeti bu şekilde son bulacak. Yasaklı şifre kullanan kullanıcıya şifre değiştirmesi teklifi götürülecek.

BDDK, bankalar aracılığıyla müşterilere yönelik bir bilgilendirme sürecini başlatacak. Bankalar, müşterilerine daha güvenli şifre oluşturmaları konusunda rehberlik sağlayacak. Ayrıca, tahmin edilmesi kolay şifre kullananlar, ATM'den işlem yaparken zorunlu olarak şifrelerini değiştirmek durumunda kalacaklar. Yeni düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.