BDDK'dan vatandaşlara önemli uyarı! Personeli adını kullanarak dolandırıcılık

06 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:49

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşları "kendini kurum personeli gibi tanıtan dolandırıcılara" karşı uyardı. Konuya ilişkin olarak gerekli yasal yollara başvurulduğu açıklandı.

BDDK, personel ve yöneticilerin adı kullanılarak muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde ihbar geldiğini belirterek vatandaşları uyardı.

BDDK'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı açıklama yayımladı.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Son günlerde Kurumumuz yöneticilerinin veya personelimizin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi edinilmiş olup, konuya ilişkin olarak Kurumumuzca gerekli yasal yollara başvurulmuştur.

Bu çerçevede, kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Konuya ilişkin olarak gerekli yasal yollara başvurulduğu aktarıldı.