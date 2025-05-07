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 | Bengül Arıca

Bebek'teki 950 milyon liralık köşkün satışı iptal edildi! Dev satışa deprem engeli

Koza Altın, Bebek'te bulunan 950 milyon liraya satılması beklenen deniz manzaralı köşk, iki ev ve garajın satışının iptal edildiğini açıkladı. Gerekçe olarak ise 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması gösterildi.

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Bebek'teki 950 milyon liralık köşkün satışı iptal edildi! Dev satışa deprem engeli
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 11:06

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem köşklerin satışını da vurdu. Koza Altın, Bebek'te bulunan gayrimenkulü satışa çıkarmıştı. Sahil yolunda denize nazır manzarası kapanmaz nitelikteki köşk 950 milyon lira + KDV'den düşük olmayacak fiyattan ihaleyle satılacaktı. Ancak satışın 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

TOPLAMDA 3091 METREKARE

NTV'de yer alan habere göre; köşk, iki ev ve garajın toplam alanı 3 bin 91 metrekare yapıyor. Köşkün ana giriş kapısı yola sıfır konumda bulunuyor. Yeşillikler içindeki köşkün dışarıdan görülmesi bitki örtüsü nedeniyle zorlaşıyor.

Köşkün bağlı detayları incelendiğinde 236 metrekarelik yapı bulunuyor. İki ev ve garaj tarafı ise 69 metrekarelik yapıdan oluşuyor.

ÖNÜNE TEKNE BAĞLANABİLİYOR

Sahil yolunun kenarına tekne bağlanabiliyor ve teknesi olanlar köşke bir dakikadan kısa sürede erişebiliyor.

Köşkün sağ, sol ve arkasında sahil yolunda bulunan apartmanlar yer alıyor. Arkasının çok yakınında ormanlık alan mevcut.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"24 Mart 2025 tarihinde duyurmuş olduğumuz, şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla yapılacak ihale, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da yaşanan depreme bağlı olarak yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir. "

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