Bedelli askerlik başvurusu yapacaklar dikkat! İşte 2025 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti

18 Aralık 2024 16:49 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:51

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 2025 yılı için yeniden belirlenecek. Memur maaş zammı ve enflasyon oranına göre artacak bedelli askerlik ücretleri için tablo ortaya çıkmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı 2025 yılı için bedelli askerlik ücretine yönelik hazırlıklarına başladı. Yeni bedelli askerlik ücreti kuruşu kuruşuna hesaplandı.

Bedelli askerlik başvurusu yapacak asker adayları 2025​ yılı zamlı bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Memur maaş katsayısına bağlı olarak düzenlenecek olan bedelli askerlik ücreti, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ ARTACAK

Yıl sonu yaklaşırken 2025’te bedelli askerlik ücreti yeniden gündem oldu. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince memur aylık katsayısına göre zam alacak. Ocak ayında açıklanacak yeni memur maaş zammı, askerlik harçlarının miktarını belirleyecek.

YENİ MEMUR MAAŞ ZAMMI ETKİLİ OLACAK

2024 yılı Temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 19,31 zam uygulandı. Böylece bedelli askerlik ücreti 182.609 TL’den 217.871 TL’ye çıktı. Ancak, Ocak 2025’te yapılacak zamla birlikte bu ücret​ artacak.

Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 gelirse yeni yılda memur ve memur emeklisine yapılacak toplam enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı tahmini yüzde 11,25 seviyesinde gerçekleşiyor.

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre bedelli askerlik ücretleri 2025 yılında 242.555 TL'ye ulaşacak. Bedelli askerlik başvurusu yapacak asker adayları 2025'te yeni oranlar üzerinden ödeme yapacak.

YENİ BEDELLİ ASKERLİK HARCI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur maaş zammı 3 Ocak tarihinden sonra netlik kazanacak. 2025 bedelli askerlik ücretinin de ocak ayında MSB duyurusu ile açıklanacak.