Son dakika | Bedelli askerlik ücreti açıklandı! MSB resmen duyurdu

11 Temmuz 2024 12:00 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 12:27

6 aylık enflasyon ortalaması belli olduktan sonra bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı hesaplanmıştı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi açıklama geldi. Yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarı 217 bin 871 TL oldu.

MSB BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNİ AÇIKLADI

Temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak olan maaş zammı belli oldu. Memur maaşlarının ardından bedelli askerlik yeni ücreti de ortaya çıktı. Gözler MSB tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretiyle ilgili açıklama yaptı.

Ocak ayında 182 bin 609 TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 TL oldu.

Böylece bedelli askerlik tutarı 35 bin 261 TL zamlanmış oldu.

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Yılda iki kez artırılan bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Haziran enflasyon oranı belli olduktan sonra memurlara yılın ikinci altı ayı için yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bedelli askerlik ücreti ise bu orana göre zam aldı.