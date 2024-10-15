Bedelli askerlik ücreti için zam yolda: Kritik tarihe dikkat! 25 bin TL artacak

15 Ekim 2024 09:36 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:39

Aralık enflasyonu 3 Ocak günü TÜİK tarafından açıklanacak. Enflasyon oranı seviyesi ve memur maaş katsayısının etkili olduğu bedelli askerlik ücretine yine zam bekleniyor. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için öngörülen rakam netleşti. Fazla para ödemek istemeyenler için kritik sürece girildi.

Ekonomik koşullar, enflasyon​ seviyesi ve mali politikaların etkili olduğu bedelli askerlik​ ücretleri her yıl güncelleniyor. Uzmanlar enflasyon oranının yüksek seyrinin devam etmesi halinde bedelli askerlik ücretine zam​ gelebileceğini söylemişti. Temmuz 2024 döneminde yüzde 19,31’lik memur zammı ile 182.609 liradan 217 bin 871 liraya yükselen bedelli askerlik ücretinin 2025’te ne kadar olacağı merak ediliyor.

Memur maaş katsayısına endekslenen bedelli askerlik tutarı 2025 Ocak için yeniden artacak.

2025’TE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE ZAM BEKLENİYOR

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 olacak. 2024’te 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretinin yeni yılın ilk yarısı için 25 bin TL’ye yakın artacağı tahmin ediliyor. Bu oran 2025 bedelli askerlik ücretini 242.555 lira seviyesine çıkaracak.

KRİTİK SÜRECE GİRİLDİ

Bedelli askerlik birçok kişi için cazip seçenek olsa da ödenecek miktarın yüksekliği, gençlerin ve ailelerin dikkatle değerlendirmesi gereken konuların en başında yer alıyor.

ARALIK ENFLASYONUNA ÇOK AZ KALDI

TÜİK Aralık enflasyonunu 3 Ocak günü saat 10.00’da duyuracak. Yeni bedelli askerlik ücreti belli olmadan 24.684 TL daha ucuz ödemek için sadece birkaç aylık bir süre kaldı. Askere gidecek gençler için kritik sürece girildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Temmuz 2024’te yapılan duyuruda, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” denilmişti.