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 | Bengü Sarıkuş

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor

Türkiye'de zorunlu askerlik hizmetine alternatif olarak sunulan, bedelli askerlik bedeline zam gelecek. Temmuz ayında açıklanacak olan enflasyon verilerinin ardından 'bedelli askerlik ne kadar?' sorusunun cevabı güncellenecek. İşte detaylar...

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Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 12:49

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bedelli askerlik ücreti de artacak. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisine kadar başvuru yapanlar farkı ödememiş olacak. Şu anda bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor. Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek olarak 3 bin 543 lira 95 kuruş ödeme çıkıyor.

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor

BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLARIN ÇABUK OLMASI GEREKİYOR

Bedelli askerliğe başvuranlar, başvuru tarihinden itibaren iki aylık ödeme süresinde parayı ilgili hesaba yatırması gerekiyor. 30 Haziran 2025 tarihine kadar başvuru yapıp parayı yatıranlar şu anki güncel tutardan bedelli askerliğe hak kazanacak. 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren para yatıracak olanlar yeni bedel üzerinden ödeme yapacak. En son belirlenen memur aylık katsayısı 1.012556 olmuştu. Bedelli askerliğin hesaplama formülünde yer alan bu rakam ile 240.000 rakamı çarpılarak çıkan sonuç yeni bedelli askerliği veriyordu.

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Zam geliyor

TEMMUZ SONRASI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

5 aylık memur maaş zammı olan yüzde 14'e göre hesaplayacak olursak katsayı 1.15431384'e yükseliyor. Böylece yeni oranlara göre bedelli askerlik ücreti 5 aylık enflasyon verilerine göre 277 bin 35 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Ancak bu rakamlar net değil ve Haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecektir. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.

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