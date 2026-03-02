Bedelli askerlik zammı 2026! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, kanun teklifi kabul edildi mi? Bedelli askerlik ne zaman zamlanacak?

Bedelli askerlik ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında bedelli askerlik ücretleri zamlanıyor. 2026 Ocak ayında yapılan zammın ardından bedelli askerlik ücretleri 333 bin 89 lira 4 kuruşa yükselmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre 19 maddelik kanun teklifi ile birlikte bedelli askerlik tekrardan zamlanacak. Güler tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar tarafından bedelli askerlik ücretleri ne kadar oldu, kanun teklifi kabul edildi mi, bedelli askerlik ne zaman zamlanacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU 2026?

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler tarafından yapılan açıklamaya göre bedelli askerliğin hesaplamasında esas alınan 240 bin gösterge 300 bine çıkarılacak. Güler açıklamasında "Bedelli askerliğin hesaplanmasında esas alınan 240 bin göstergeyi 300 bine çıkarıyoruz. Bu rakamının yaklaşık şu anki uygulaması 335 bin TL civarında. Bu artışla birlikte 417 bin TL gibi bir rakam çıkıyor. Elde edilen gelir savunma sanayine yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK NE ZAMAN ZAMLANACAK?

Bedelli askerlik ücretlerine yapılacak olan zam yeni teklifin yasalaşmasının ardından geçerli olacak. Teklif komisyondan geçmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'na gelecek. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak.

KANUN TELİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

TBMM Başkanlığı'na sunulan 19 maddelik kanun teklifinin önümüzdeki günlerde ilgili komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Komisyon aşamasının ardından Genel Kurul'a gelecek olan düzenleme, kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretleri yürürlüğe girecek.