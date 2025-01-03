Bekçi ve zabıta maaşları 2025 zamlı tutarı belli oldu! İşte bekçilerin alacağı yeni ücret

03 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:12

Bekçi ve zabıta memurları zam oranı belli oldu. 2025’te bekçi ve zabıta maaşlarına ne kadar zam yapıldığı enflasyon rakamıyla ortaya çıktı.

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025

Son dakika: Emekli zammı ve memur maaşları açıklandı! Milyonların zam oranı belli oldu: Yeni maaş hesaplama tablosu 2025

Enflasyon​ verileri ile birlikte, bekçi​ ve zabıta maaşlarına yapılacak zam​ oranları netleşti. İşte bekçilerin alacağı en güncel maaş​ tutarı.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Aralık 2024'te enflasyon, aylık bazda yüzde 1,03 artarken yıllık bazda ise yüzde 44,38'e geriledi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE 11,54 OLDU

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Bu oranla birlikte memur maaşı zam oranı yüzde 11,54 oldu. Bu oran, tüm kamu çalışanları için maaş artışı anlamına gelirken zabıta ve bekçi maaşı ortaya çıktı.

BEKÇİ VE ZABITA MAAŞLARI

2025 yılı itibarıyla bekçilerin maaşı, yaklaşık 58 bin 910 TL olarak belirlendi.

Yeni başlayan bir bekçi veya zabıta: 44.745 TL maaş alacak.