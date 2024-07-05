Belediye resmen duyurdu! LGS’de dereceye giren öğrencilere 10 milyon TL’lik ödül

05 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 16:36

Şahinbey Belediyesi, LGS'de yüzde 5-4-3-2 ve yüzde 1'lik dereceye giren öğrencilere müjde verdi. Şahinbeyli öğrencilere bin 500 ile 5 bin TL arasında destek protokolü imzalandı.

"DEVLETİMİZ KONU EĞİTİM OLUNCA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Öğrenciler için en iyi şartların oluşturulması gerektiğini ifade eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Milli Eğitim Bakanlığımız il derecelendirmelerini açıklamıyor. Tüm Türkiye’den yapılan analiz ve sonuçlara göre, Gaziantep’ in Türkiye geneli başarı sıralamasında 9’uncu sıraya, büyükşehirler arasında ise 6’ıncı sıraya yükselmesi bizler için önemli bir yol kat etmedir. Bu başarı bütüncül bir çalışmanın sonucudur. Bu başarıyı devam ettirme zorunluluğumuz var. Çünkü bu şehrin geleceği, eğitimi ve huzuru bizim için çok önemli. LGS’ ye ya da YKS’ye girip akademik başarısı yüksek olan öğrencilerimize en iyi şartları oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda belediyelerimiz gençlerimizin eğitimi için birçok fırsatlar sunuyor. Devletimiz konu eğitim olunca elinden geleni yapıyor. Belediyelerimiz de bu konuda destek vermeye devam ediyorlar. Öğrencilerimize sunduğumuz bu fırsatlarla sınavlarda daha büyük başarılar göstereceklerine inanıyoruz. Ben Gaziantep Valisi olarak emeği geçen Milli Eğitim idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize, kurumlarımıza ve destek veren Şahinbey Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLUYORUZ"

Eğitimin çocuklar için önemli olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak eğitime her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl LGS’de yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere 6 bin 450 lira eğitim desteği sağladık. 15 milyon 500 bin kitap dağıttık. LGS ve üniversite giriş sınavında sosyal tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz ve açtığımız kurslarla öğrencilere; kaynak kitap, eğitim desteği ve denemelerle destek vermeye devam ettik. LGS'de Gaziantep’in başarı sıralamasının 9'a yükselmesi çok güzel bir şey. Biz de başarı gösteren öğrencilerimizi özellikle Şahinbey'deki okullarımızı tercih eden, yüzde 1'lik dilime giren 2, 3, 4 hatta 5'e kadar olan öğrencilerimize burs desteği vereceğiz. İlk tam puan alan öğrencilerimize aylık 5'er bin lira, ilk yüzde 1'lik dilime giren öğrencilere 3 bin 500 lira, 2., 3., 4., ve 5. Öğrenciye sırasıyla 3 bin 500, 2 bin 500, 2 bin ve bin 500 TL aylık olmak üzere burs vereceğiz. Öğretmenlerimizi, okul müdürlerimizi, velilerimizi ve başarılı olan tüm öğrencilerimizi kutluyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.” Şeklinde konuştu.

"GENÇLERİMİZE VERİLECEK 9 AYLIK BİR BURS"

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, “Liselere giriş sınavıyla ilgili Gaziantep’imizin eğitim anlamında her geçen yıl üzerine koyarak güzel bir sonuca imzalar attığı bir gündeyiz ve Saygıdeğer Valimizin öncülüğünde Şahinbey Belediyesi’nin LGS'de başarı gösteren Şahinbey ilçesindeki sınavlı okulları tercih eden gençlere bir sürprizi var. Bu sürpriz ise gençlerimize verilecek 9 aylık bir burs. Gaziantep’imizin eğitimi adına yapılan bütün desteklere şahsım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi 2023 - 2024 LGS sınavında tüm sorulara doğru cevap verip, İlçemizdeki sınavlı okulları ilk tercihine yazıp, yerleşen öğrencilere 5 bin TL, yüzde 1’lik dilimde olanlara 3 bin 500 TL, yüzde 1 - yüzde 2’lik dilimde olup, ilçemizdeki sınavlı okulları ilk 2 tercihine yazıp, yerleşen öğrencilere 2 bin 500 TL, yüzde 2 - yüzde 3’lük dilimde olup, İlçemizdeki sınavlı okulları ilk 3 tercihine yazıp, yerleşen öğrencilere 2 bin TL, yüzde 3 - yüzde 5’lik dilimde olup ilçemizdeki sınavlı okulları ilk 4 tercihine yazıp, yerleşen öğrencilere bin 500 TL destekte bulunacak.