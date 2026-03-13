Menü Kapat
Belediyeden kalabalık ailelere 56 bin lira destek! Şartlar belli oldu

Şırnak Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında kalabalık ailelerin ekonomik yükünü azaltmak için yeni bir desteği daha hayata geçirdi. Bu kapsamda 10 ve üzeri çocuğu olan ailelere 56 bin TL destek verilecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 14:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '' kapsamında ’ta bir programı hayata geçirildi. Şırnak Belediyesi, kent merkezinde yaşayan ve 10 ve üzeri çocuğa sahip ailelere tek seferlik 56 bin lira maddi destek vereceğini duyurdu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve büyük bir aileyi fedakarlıkla ayakta tutan ailelere destek olmak amacıyla programın başlatıldığı belirtildi. Sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen destek kapsamında, büyük ailelerin ekonomik yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Destekten yararlanmak isteyen aileler için başvuruların başladığı aktarıldı.

Belediyeden kalabalık ailelere 56 bin lira destek! Şartlar belli oldu


ŞARTLAR BELLİ OLDU

Başvuruların, Şırnak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi üzerinden yapılacağı ifade edildi. Başvuru sırasında vatandaşlardan başvuru formu, nüfus cüzdanı sureti, aile kayıt örneği, tarihçeli yerleşim yeri belgesi ve IBAN bilgisi talep ediliyor. Gerekli şartları taşıyan ailelerin evraklarıyla birlikte belediyeye başvurarak destekten faydalanabileceği belirtildi.

Şırnak Belediyesi yetkilileri, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik sosyal projelerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurgulayarak, verilen desteğin hem ekonomik hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

