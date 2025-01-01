Belediyelerden emeklilere yılbaşı ikramiyesi! Yeni yılda emeklilerin hesabına geçecek

01 Ocak 2025 12:06 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:14

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi için belediyeler kolları sıvadı. Emeklilere düzenli olarak Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi ödenen bayram ikramiyeleri bu sefer yılbaşı nedeniyle verilecek.

Yılbaşı için emeklilere özel ikramiye düzenlemesi belediyelerden geldi. Tam 3 belediye emeklilere destek olma kararı aldı. Emeklilere yılbaşı ikramiyesi ödemesi hesaplara geçmeye hazırlanıyor. TAM 3 BELEDİYE EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERECEK Belediye destek ödemesi emekliler​ gözlerini hesaplarına çevirdi. Emeklilere yılbaşı ikramiyesi için merkezi yönetimden bir açıklama gelmedi ama bazı belediyeler​ destek için harekete geçti. 7 BİN LİRAYA KADAR İKRAMİYE FIRSATI İşte emekliye ikramiye verecek 3 belediye ve ikramiye tutarları Gaziantep​ Şehitkâmil Belediyesi emekli yılbaşı ikramiyesi; Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz, ilçede ikamet eden yaklaşık 10 bin emekliye 3.000 ile 5.000 TL arasında ikramiye ödemesi yapacak.

Gaziantep Şehitkâmil Belediyesi Başkanı Umut Yılmaz, ilçede ikamet eden yaklaşık 10 bin emekliye 3.000 ile 5.000 TL arasında ikramiye ödemesi yapacak. Adana​ Büyükşehir Belediyesi emekli yılbaşı ikramiyesi; Adana Büyükşehir Belediyesi ekonomik zorluk yaşayan 7 bin emekliye yılbaşı ikramiyesi verecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekonomik zorluk yaşayan 7 bin emekliye yılbaşı ikramiyesi verecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi emekli yılbaşı ikramiyesi; Bursa Büyükşehir Belediyesi emekli vatandaşlara 2.000 TL destek sağlayacak. İlgili Haberler En düşük emekli maaşı için torba yasa düzenlemesi: Meclis'e geleceği tarih belli oldu