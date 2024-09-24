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Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 09:11 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:26
Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları dün gece itibariyle değişti. Benzin fiyatına beklenen zam geldi. Gece yarısı açıklanan zam pompaya yansıdı. Güncel benzin, LPG ve mazot fiyatları değişti. Yeni akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından merak ediliyor .İşte 24 Eylül Salı benzin, otogaz ve motorin fiyatları.

Benzinin litre fiyatına gece saatlerinde zam geldi. Günler öncesinden benzine zam geleceği haberi sektör kaynakları tarafından açıklanmıştı. Bugünden itibaren benzine 1 lira 20 kuruşluk bir zam yapıldı ve akaryakıt fiyatları değişti. İşte güncel benzin, LPG ve mazot fiyatları. 

Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - 1. Resim

BENZİN FİYATI ZAMLANDI

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik petrol fiyatlarını etkilemeye devam ederken akaryakıta zam geldiği açıklandı. Benzine 1 lira 20 kuruş zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - 2. Resim

24 EYLÜL SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Geçtiğimiz haftalarda motorine gelen indirimin ardından bugün gece saatleri itibarıyla benzin fiyatı zamlandı. İşte 24 Eylül Salı benzin, otogaz ve motorin fiyatları. 

Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - 3. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 42.72 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.13 TL

Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - 4. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 42.60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.67 TL
  • LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - 5. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 43.09  TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.19  TL
  • LPG litre fiyatı: 25.14 TL

Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - 6. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 43.54 TL
  • Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
  • LPG litre fiyatı: 25.04 TL

Benzin fiyatına beklenen zam geldi: Artış pompaya yansıdı! 24 Eylül güncel akaryakıt fiyatları - 7. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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