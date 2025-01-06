Benzin fiyatları ile ilgili çarpıcı paylaşım! Kalem kalem hesapladı: Vergi miktarı dudak uçuklattı
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu gece yarısından itibaren benzine yapılacak zamla birlikte, vatandaşların cebinden çıkacak vergi miktarını açıkladı. Bingöl, benzinin litresinin 45,29 TL olacağını ve bunun 19,52 TL'sinin vergi olduğunu belirtti.
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, benzinin fiyatına ilişkin önemli bilgilere dikkat çekti. Bingöl, İstanbul'da 7 Ocak’tan itibaren geçerli olacak fiyat artışına işaret ederek, benzinin litre fiyatının 45,29 TL'ye yükseleceğini belirtti.
Bingöl'ün verdiği verilere göre, bu fiyat artışında litre başına 11,98 TL’si Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 7,54 TL’si Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere toplamda 19,52 TL vergi bulunuyor. Bu, benzin fiyatının yüzde 43,1’inin vergi olduğu anlamına geliyor.
BENZİNE BU GECE ZAM GELİYOR
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarında 1,27 TL’lik bir artış bekleniyor. Ancak motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı belirtiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel fiyatlar ise şu şekilde:
- İstanbul'da benzin 43,88 TL ile 44,04 TL arasında, motorin 44,65 TL ile 44,75 TL arasında satılıyor.
- Ankara’da benzin fiyatı 44,44 TL, motorin ise 45,30 TL.
- İzmir’de benzin fiyatı 44,89 TL, motorin ise 45,79 TL.