Benzin fiyatları ile ilgili çarpıcı paylaşım! Kalem kalem hesapladı: Vergi miktarı dudak uçuklattı

06 Ocak 2025 15:08 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:12

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu gece yarısından itibaren benzine yapılacak zamla birlikte, vatandaşların cebinden çıkacak vergi miktarını açıkladı. Bingöl, benzinin litresinin 45,29 TL olacağını ve bunun 19,52 TL'sinin vergi olduğunu belirtti.

Vergi​ Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, benzinin fiyatına ilişkin önemli bilgilere dikkat çekti. Bingöl, İstanbul'da 7 Ocak’tan itibaren geçerli olacak fiyat​ artışına işaret ederek, benzinin litre fiyatının 45,29 TL'ye yükseleceğini belirtti.

Bingöl'ün verdiği verilere göre, bu fiyat artışında litre başına 11,98 TL’si Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve 7,54 TL’si Katma Değer Vergisi (KDV) olmak üzere toplamda 19,52 TL vergi bulunuyor. Bu, benzin​ fiyatının yüzde 43,1’inin vergi olduğu anlamına geliyor.

BENZİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzin fiyatlarında 1,27 TL’lik bir artış bekleniyor. Ancak motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel fiyatlar ise şu şekilde: