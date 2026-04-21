Benzin fiyatları perakendeyi sıçrattı: ABD’de mart satışları son 3 yılın zirvesinde

Benzin fiyatları perakendeyi sıçrattı: ABD’de mart satışları son 3 yılın zirvesinde

ABD’de mart ayına ait perakende satış verileri, piyasalarda dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Ticaret Bakanlığı’nın salı günü açıkladığı verilere göre, perakende satışlar martta bir önceki aya göre yüzde 1,7 yükseldi. Bu, Ocak 2023’ten bu yana görülen en güçlü aylık artış olarak kayda geçti.

Benzin fiyatları perakendeyi sıçrattı: ABD’de mart satışları son 3 yılın zirvesinde

Şubatta ise artış oranı yüzde 0,7 seviyesindeydi. Yani martta ivme belirgin biçimde hızlandı. Veriler mevsimsel etkilerden arındırılmış olsa da enflasyona göre düzeltilmiş değil. Bu da tabloyu okurken özellikle fiyat etkisini göz ardı etmemek gerektiğini gösteriyor.

Benzin fiyatları perakendeyi sıçrattı: ABD’de mart satışları son 3 yılın zirvesinde

ASIL İTİCİ GÜÇ: BENZİN FİYATLARI

Mart ayındaki yükselişte en büyük payı benzin fiyatları aldı. İran ile yaşanan savaşın etkisi ve petrol taşımacılığı açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması, akaryakıt fiyatlarını sert şekilde yukarı taşıdı. Doğal olarak bu artış, toplam perakende satış verilerine de doğrudan yansıdı.

Benzin fiyatları perakendeyi sıçrattı: ABD’de mart satışları son 3 yılın zirvesinde

Başka bir deyişle, tüketici harcamalarındaki bu güçlü görünümün önemli bir kısmı, talepteki gerçek sıçramadan çok enerji maliyetlerindeki yükselişten kaynaklandı. Açıkçası rakam güçlü görünüyor, ama arka planına bakmadan yorumlamak da pek kolay değil.

Benzin fiyatları perakendeyi sıçrattı: ABD’de mart satışları son 3 yılın zirvesinde

SON ÜÇ YILIN EN HIZLI ARTIŞI

Yüzde 1,7’lik aylık artış, son üç yılı aşkın dönemin en yüksek temposuna işaret ediyor. Şubat ayında görülen yüzde 0,7’lik yükselişin ardından gelen bu veri, martta harcamalarda belirgin bir hareketlenme yaşandığını ortaya koydu. Ancak bu hareketin merkezinde, günlük hayatı doğrudan etkileyen benzin fiyatlarının olduğu görülüyor.

