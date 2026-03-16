Benzin fiyatları sürücülerin uykusuna çöktü! İşte araçta akaryakıt tasarrufu için yapılması gerekenler

ABD ve İran arasındaki savaş benzin fiyatlarına adeta küresel olarak rekor kırdırdı. Normal benzin fiyatları geçen yıla göre %15′ten fazla arttı. Hürmüz Boğazı kararı sonrası, Tahran çevresindeki en az beş enerji tesisine yönelik saldırılar petrol fiyatlarını doğrudan etkiledi.

PETROL YÜKSELDİ, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ TEDİRGİN

Brent petrol varil başına 100,56 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Benzin fiyatları araç yakıt tüketimini etkileyen en büyük faktör oldu. Araç sürücüleri yükselen benzin fiyatlarından tasarruf etmenin yollarını arıyor. Sektör temsilcileri vatandaşlara akaryakıt-motorin fiyatlarından tasarruf etmenin yollarını anlatıyor.

BENZİNDEN TASARRUF ETMENİN YOLLARI

AAA Benzin Fiyatları web sitesinde yer alan detaylarda tasarruf için ekonomik sürüş teknikleri, kredi kartı kampanyaları, düzenli araç bakımı ve lastik basıncı, klima kullanımı öne çıkıyor. İşte aracınızın yakıt tüketimini iyileştirmenin bazı basit yolları:

MÜLKİYET, BAKIM VE ONARIMLAR

“Motor Arıza Lambası” yanarsa, aracınızı en kısa sürede bir tamirhaneye götürün. Bu, aşırı emisyona neden olan ve muhtemelen yakıt tüketimini artıran bir sorunu gösterir.

Lastiklerin düzenli şekilde istenilen seviyede şişirilmesi öneriliyor. Yetersiz şişirme yakıt tüketimini artırır, ancak daha da önemlisi, havası az olan lastikler yol tutuşunu ve frenlemeyi olumsuz etkiler.

GÜNLÜK SÜRÜŞ

Otoyolda, hız 80 km/saatin üzerine çıktıkça aerodinamik sürtünme yakıt tüketiminin önemli ölçüde düşmesine neden olur. Ani kalkışlar da etkili olabiliyor. Motoru ısıtmak için uzun süre rölantide çalıştırılması zarar veriyor. Uzmanlar özellikle manuel araçlarda ani kalkış ve duruş ve motorun zorlanması için uyarıyor. Ayrıca klima kullanımın en aza indirilmesi öneriliyor.

İşte benzinden diğer tasarruf yolları:

- Benzin ödüllü bir kredi kartı kullanın.

- Ucuz benzin uygulaması kullanın.

- Belirli bir benzin istasyonu zincirini sık sık ziyaret ediyorsanız, ödüller ve indirimler kazanmak için programlarına katılın.

- Gaz pedalına basmak sizi istediğiniz yere daha hızlı götürebilir, ancak para israfına yol açar. ABD Enerji Bakanlığı’na göre , saatte 50 milin üzerindeki hızlarda yakıt tüketimi hızla azalır: Bu hızın üzerindeki her 5 mil, galon başına 27 sentlik ek bir maliyete eşdeğerdir.