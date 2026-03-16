Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Benzin fiyatları sürücülerin uykusuna çöktü! İşte araçta akaryakıt tasarrufu için yapılması gerekenler

ABD ve İran savaşı sebebiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt ve motorin zammını beraberinde getirdi. Araç sürücülerin gözü benzin fiyatlarındayken uzmanlardan tasarruf için çeşitli öneriler geldi. İşte benzinden tasarruf etmenin kritik detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 18:46
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 18:50

ABD ve İran arasındaki benzin fiyatlarına adeta küresel olarak rekor kırdırdı. Normal geçen yıla göre %15′ten fazla arttı. Hürmüz Boğazı kararı sonrası, Tahran çevresindeki en az beş enerji tesisine yönelik saldırılar fiyatlarını doğrudan etkiledi.

PETROL YÜKSELDİ, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ TEDİRGİN

Brent petrol varil başına 100,56 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Benzin fiyatları araç yakıt tüketimini etkileyen en büyük faktör oldu. Araç sürücüleri yükselen benzin fiyatlarından etmenin yollarını arıyor. Sektör temsilcileri vatandaşlara akaryakıt-motorin fiyatlarından tasarruf etmenin yollarını anlatıyor.

BENZİNDEN TASARRUF ETMENİN YOLLARI

AAA Benzin Fiyatları web sitesinde yer alan detaylarda tasarruf için ekonomik sürüş teknikleri, kredi kartı kampanyaları, düzenli araç bakımı ve lastik basıncı, klima kullanımı öne çıkıyor. İşte aracınızın yakıt tüketimini iyileştirmenin bazı basit yolları:

MÜLKİYET, BAKIM VE ONARIMLAR

“Motor Arıza Lambası” yanarsa, aracınızı en kısa sürede bir tamirhaneye götürün. Bu, aşırı emisyona neden olan ve muhtemelen yakıt tüketimini artıran bir sorunu gösterir.

Lastiklerin düzenli şekilde istenilen seviyede şişirilmesi öneriliyor. Yetersiz şişirme yakıt tüketimini artırır, ancak daha da önemlisi, havası az olan lastikler yol tutuşunu ve frenlemeyi olumsuz etkiler.

GÜNLÜK SÜRÜŞ

Otoyolda, hız 80 km/saatin üzerine çıktıkça aerodinamik sürtünme yakıt tüketiminin önemli ölçüde düşmesine neden olur. Ani kalkışlar da etkili olabiliyor. Motoru ısıtmak için uzun süre rölantide çalıştırılması zarar veriyor. Uzmanlar özellikle manuel araçlarda ani kalkış ve duruş ve motorun zorlanması için uyarıyor. Ayrıca klima kullanımın en aza indirilmesi öneriliyor.

İşte benzinden diğer tasarruf yolları:

- Benzin ödüllü bir kredi kartı kullanın.
- Ucuz benzin uygulaması kullanın.
- Belirli bir benzin istasyonu zincirini sık sık ziyaret ediyorsanız, ödüller ve indirimler kazanmak için programlarına katılın.
- Gaz pedalına basmak sizi istediğiniz yere daha hızlı götürebilir, ancak para israfına yol açar. ABD Enerji Bakanlığı’na göre , saatte 50 milin üzerindeki hızlarda hızla azalır: Bu hızın üzerindeki her 5 mil, galon başına 27 sentlik ek bir maliyete eşdeğerdir.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.