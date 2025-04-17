Benzin litre fiyatı zamlandı! İşte güncel akaryakıt fiyatları | 17 Nisan

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 17 Nisan 2025 itibarıyla litre fiyatına 97 kuruş zam geldi. İşte şehir şehir güncel fiyatlar...
Brent petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha getirdi. 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 97 kuruş arttı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansırken, benzin litre fiyatı İstanbul’da 45 lirayı aştı. Ankara ve İzmir’de ise rakamlar daha da yukarıda seyrediyor.
Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 45,15 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 45,00 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatı Avrupa Yakası’nda 44,32 TL, Anadolu Yakası’nda 44,20 TL olarak sabit kaldı. LPG ise sırasıyla 27,39 TL ve 26,79 TL’den satılıyor.
Başkentte benzinin litresi 45,75 TL’ye ulaştı. Motorin 45,07 TL, LPG ise 27,29 TL olarak belirlendi. Bu rakamlarla Ankara, en yüksek benzin fiyatı görülen illerden biri oldu.
Ege’nin incisi İzmir’de benzine yapılan zamla birlikte fiyat 46,11 TL’ye çıktı. Motorin litre fiyatı 45,43 TL, LPG ise 27,24 TL seviyesinde kaldı.
Benzine gelen zamma rağmen motorin ve LPG fiyatlarında şimdilik bir artış yapılmadı. Ancak Brent petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve döviz kurunun yukarı yönlü hareketi, önümüzdeki günlerde zam beklentisi var.