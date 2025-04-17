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Ekonomi
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 | Suat Vilgen

Benzin litre fiyatı zamlandı! İşte güncel akaryakıt fiyatları | 17 Nisan

Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmalar, benzin fiyatlarını yeniden yukarı çekti. 17 Nisan 2025 itibarıyla litre fiyatına 97 kuruş zam geldi. İşte şehir şehir güncel fiyatlar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 08:40
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 08:48

Brent petrol piyasasındaki sert dalgalanmalar ve döviz kurundaki yukarı yönlü hareket, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha getirdi. 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 97 kuruş arttı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansırken, benzin litre fiyatı İstanbul’da 45 lirayı aştı. Ankara ve İzmir’de ise rakamlar daha da yukarıda seyrediyor.

Benzin litre fiyatı zamlandı! İşte güncel akaryakıt fiyatları | 17 Nisan

İSTANBUL’DA BENZİN LİTRE FİYATI 45 LİRAYI AŞTI

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 45,15 TL’ye, Anadolu Yakası’nda ise 45,00 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatı Avrupa Yakası’nda 44,32 TL, Anadolu Yakası’nda 44,20 TL olarak sabit kaldı. LPG ise sırasıyla 27,39 TL ve 26,79 TL’den satılıyor.

Benzin litre fiyatı zamlandı! İşte güncel akaryakıt fiyatları | 17 Nisan

ANKARA BENZİN FİYATI NE KADAR?

Başkentte benzinin litresi 45,75 TL’ye ulaştı. Motorin 45,07 TL, LPG ise 27,29 TL olarak belirlendi. Bu rakamlarla Ankara, en yüksek benzin fiyatı görülen illerden biri oldu.

Benzin litre fiyatı zamlandı! İşte güncel akaryakıt fiyatları | 17 Nisan

İZMİR BENZİN FİYATI 46 LİRAYI GEÇTİ

Ege’nin incisi İzmir’de benzine yapılan zamla birlikte fiyat 46,11 TL’ye çıktı. Motorin litre fiyatı 45,43 TL, LPG ise 27,24 TL seviyesinde kaldı.

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MOTORİN VE LPG’DE DEĞİŞİKLİK YOK

Benzine gelen zamma rağmen motorin ve LPG fiyatlarında şimdilik bir artış yapılmadı. Ancak Brent petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve döviz kurunun yukarı yönlü hareketi, önümüzdeki günlerde zam beklentisi var.

Sıkça Sorulan Sorular

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Ülkemizde akaryakıt fiyatları da 3 aşamada belirlenmektedir. Bunlar; rafineri satış fiyatının oluşumu, depo satış fiyatının oluşumu ve pompa satış fiyatının oluşumudur.
ETİKETLER
#akaryakıt fiyatlar
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#pompa fiyatları
#Ekonomi
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