Benzin, motorin ve LPG fiyatları tetikte! 19 Ağustos Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları
Benzin, mazot ve LPG'de son durum belli oldu. 19 Ağustos akaryakıt fiyatları araç sürücüleri tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleri yakından takip ediliyor. İşte 19 Ağustos Pazartesi güncel akaryakıt tabela fiyatları.
Yeni haftada akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleri araştırılmaya başlandı. Benzin geçtiğimiz gün 85 kuruş zam aldı. Güncelleme pompa fiyatlarına yansıdı. ÖTV'nin etkilediği akaryakıtta yeni fiyatlar netleşti. İşte 19 Ağustos güncel akaryakıt fiyatı.
AKARYAKITTA SON TABELA FİYATLARI
Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim haberleri yakından takip ediliyor. İstanbul Avrupa yakasında Benzin fiyatları zamlanarak 44,54 TL oldu.
Döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını değiştirdi. İşte güncel rakamlar.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.55 TL
Motorin litre fiyatı: 43.83 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 44.45 TL
Motorin litre fiyatı: 43.76 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44.96 TL
Motorin litre fiyatı: 44.29 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.43 TL
Motorin litre fiyatı: 44.81 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL