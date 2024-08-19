Benzin, motorin ve LPG fiyatları tetikte! 19 Ağustos Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

19 Ağustos 2024 09:11 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:50

Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

Benzin zammı pompaya yansıdı! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

Akaryakıt fiyatları bir ileri bir geri! Benzin zammı yolda: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları bir ileri bir geri! Benzin zammı yolda: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Yeni haftada akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleri araştırılmaya başlandı. Benzin geçtiğimiz gün 85 kuruş zam aldı. Güncelleme pompa fiyatlarına yansıdı. ÖTV'nin etkilediği akaryakıtta yeni fiyatlar netleşti. İşte 19 Ağustos güncel akaryakıt fiyatı.

AKARYAKITTA SON TABELA FİYATLARI

Benzin, mazot ve LPG'de zam ya da indirim haberleri yakından takip ediliyor. İstanbul Avrupa yakasında Benzin fiyatları zamlanarak 44,54 TL oldu.

Döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını değiştirdi. İşte güncel rakamlar.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.55 TL

Motorin litre fiyatı: 43.83 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 44.45 TL

Motorin litre fiyatı: 43.76 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44.96 TL

Motorin litre fiyatı: 44.29 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.43 TL

Motorin litre fiyatı: 44.81 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL