Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum

18 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam uygulanmazken, fiyatlar şehirler arasında farklılık gösteriyor. Benzin fiyatları ve motorin fiyatları en düşük seviyede İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunurken, LPG fiyatı en ucuz olarak İstanbul Anadolu Yakası’nda satılıyor.

Güncel Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimleri doğrultusunda benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bugün (18 Mayıs) herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. İstanbul Anadolu Yakası, özellikle LPG kullanıcıları için en uygun bölge olarak öne çıkıyor. Benzin ve motorin kullanıcıları ise İstanbul Avrupa Yakası'nda daha avantajlı fiyatlarla karşılaşıyor. Fiyatlar, CIF Akdeniz fiyatları, döviz kuru, vergiler ve EPDK payları gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

18 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 46.83 TL

Motorin: 46.10 TL

LPG: 26.19 TL



İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 46.69 TL

Motorin: 45.99 TL

LPG: 25.59 TL

Ankara:

Benzin: 47.48 TL

Motorin: 46.94 TL

LPG: 26.09 TL

İzmir:

Benzin: 47.82 TL

Motorin: 47.27 TL

LPG: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?



Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.