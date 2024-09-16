Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
16 Eylül 2024 09:59 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:37
Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarında indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG'de rakamlar da değişirken zam ve indirim haberleri de üst üste gelmeye devam ediyor. Akaryakıt alacak araç sürücüleri ise güncel tarifeyi merak ediyor. İşte milyonlarca araç sahibi için 16 Eylül 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Güncel benzin​ ve motorinakaryakıt fiyatları​ zam ve indirim haberleriyle değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile fiyatlanıyor. Benzin, motorin ve LPG​ fiyatları ise ilden ile değişiklik gösteriyor. İşte İstanbul​, Ankara ve İzmir 16 Eylül 2024 günü akaryakıt fiyatlarında son durum.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - 1. Resim

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATI DEĞİŞİYOR

Akaryakıt fiyatları bir haftada hem zam hem indirim ile değişti. Akaryakıt alacak milyonlarca araç sahibi dalgalı piyasadaki son rakamları sorguluyor. Döviz kurundaki ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - 2. Resim

16 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son olarak 11 Eylül 2024 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, motorin grubunda 1,50 TL fiyat indirimi geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıdı.Benzine de geçtiğimiz hafta 1.84 TL indirim uygulanmıştı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,86 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıtta indirim beklentileri yükseldi.

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - 3. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41,27 TL

Motorin litre fiyatı: 41,43 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - 4. Resim

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41,16 TL

Motorin litre fiyatı: 41,36 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - 5. Resim

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41,68 TL

Motorin litre fiyatı: 41,89 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - 6. Resim

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 42,14 TL

Motorin litre fiyatı: 42,41 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son güncelleme! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor - 7. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
akaryakıt fiyatlarıbenzinmotorinlpgistanbul
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...