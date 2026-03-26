Benzin motorine yeni zam indirim var mı? 27 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt ücretleri, Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak yeniden aşağı yönlü revize edildi. 26 Mart 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirimin yansımaları görülürken, özellikle motorindeki belirgin düşüş dikkat çekti.
Küresel petrol piyasalarında kaydedilen geri çekilme, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Brent petrolün 96 doların altına gerilemesinin ardından, 25 Mart Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 58 kuruş, motorinde ise 3 lira 70 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle kısa süre önce 80 liraya yaklaşan motorin fiyatı bazı bölgelerde yeniden 74 lira seviyesine indi. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesiyle birlikte motorin fiyatlarında yeni bir indirim daha gündeme taşındı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 5 lira 47 kuruşluk ek bir azalış öngörülüyor. Bu gelişme, akaryakıt maliyetlerinde kısa vadede bir rahatlama işareti olarak yorumlanıyor.
Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD, İsrail ve İran hattında olası bir ateşkes ihtimali ile diplomatik görüşmelere dair beklentiler belirleyici oldu. Enerji piyasalarında oluşan bu atmosfer, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının da aşağı yönlü seyretmesine zemin oluşturdu.
27 Mart 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde güncellendi: