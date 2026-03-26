Benzin motorine yeni zam indirim var mı? 27 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatlarının 100 doların altına düşmesiyle birlikte Türkiye’de akaryakıt ücretlerindeki gerileme ivme kazandı. 25 Mart tarihi itibarıyla benzinde 58 kuruş, motorinde 3 lira 70 kuruşluk indirim pompaya yansıtılırken, motorin için ilave bir indirimin daha gündemde olduğu ifade edildi.

Akaryakıt ücretleri, ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak yeniden aşağı yönlü revize edildi. 26 Mart 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirimin yansımaları görülürken, özellikle motorindeki belirgin düşüş dikkat çekti.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt ücretleri aşağı yönlü revize edildi.
26 Mart 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında indirimler görülmeye başlandı.
Brent petrolün 96 doların altına gerilemesiyle benzin litre fiyatında 58 kuruş, motorinde ise 3 lira 70 kuruş indirim yapıldı.
Motorin fiyatları bazı bölgelerde yeniden 74 lira seviyesine indi.
Sektör temsilcilerine göre gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 5 lira 47 kuruşluk ek bir azalış öngörülüyor.
27 Mart 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları belirtildi (İstanbul, Ankara, İzmir).
BENZİN MOTORİNE YENİ ZAM İNDİRİM VAR MI?

Küresel petrol piyasalarında kaydedilen geri çekilme, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Brent petrolün 96 doların altına gerilemesinin ardından, 25 Mart Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 58 kuruş, motorinde ise 3 lira 70 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle kısa süre önce 80 liraya yaklaşan motorin fiyatı bazı bölgelerde yeniden 74 lira seviyesine indi. Petrol fiyatlarındaki düşüş eğiliminin sürmesiyle birlikte motorin fiyatlarında yeni bir indirim daha gündeme taşındı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 5 lira 47 kuruşluk ek bir azalış öngörülüyor. Bu gelişme, akaryakıt maliyetlerinde kısa vadede bir rahatlama işareti olarak yorumlanıyor.

27 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, ABD, İsrail ve İran hattında olası bir ateşkes ihtimali ile diplomatik görüşmelere dair beklentiler belirleyici oldu. Enerji piyasalarında oluşan bu atmosfer, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının da aşağı yönlü seyretmesine zemin oluşturdu.

27 Mart 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerde şu şekilde güncellendi:

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,43 TL, motorin 73,98 TL, LPG 30,49 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 62,29 TL, motorin 73,84 TL, LPG 29,89 TL
  • Ankara’da benzin 63,41 TL, motorin 75,12 TL, LPG 30,37 TL
  • İzmir’de benzin 63,68 TL, motorin 75,39 TL, LPG 30,29 TL
