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Benzin ve mazot fiyatına rekor zam geliyor: Tarihi belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları için hazırlıklar tamam

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: Kronos Haber
13 Ocak 2025 14:30 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:48

Gelen son dakika haberine göre, motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL zam geliyor. Ayrıca LPG (otogaz) fiyatlarına da yakın zamanda zam yapılacağı ifade edildi.

Benzin​ ve motorine rekor zam​ haberi geldi. 16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2,34 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL artış yapılacak.

Benzin ve mazot fiyatına rekor zam geliyor: Tarihi belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları için hazırlıklar tamam - 1. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI ARTACAK

16 Ocak gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak. Dağıtım şirketlerinin yeni fiyat​ düzenlemeleri için hazırlıklarını tamamladığı belirtildi

Kronos'un edindiği bilgilere göre, motorinin litre fiyatı 2,34 TL artışın ardından 50 TL sınırına dayanacak.

Benzin ve mazot fiyatına rekor zam geliyor: Tarihi belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları için hazırlıklar tamam - 2. Resim

Benzinin litre fiyatında ise 1,56 TL'lik zamla yükselecek. Son dakikada bir değişiklik olmazsa, 16 Ocak Perşembe günü saat 00.01'den itibaren yeni akaryakıt fiyatları geçerli olacak.

Benzin ve mazot fiyatına rekor zam geliyor: Tarihi belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları için hazırlıklar tamam - 3. Resim

ŞİRKETLER HAZIRLIĞA BAŞLADI

Gelen son dakika haberine göre, Koç Holding'e bağlı Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR'ın iştiraki STAR Rafineri'nin yeni akaryakıt fiyatları için hazırlıklara başladı.

Hükümet tarafından müdahale edilmediği takdirde, zamlı fiyatların pompaya yansıması bekleniyor.

Benzin ve mazot fiyatına rekor zam geliyor: Tarihi belli oldu! Yeni akaryakıt fiyatları için hazırlıklar tamam - 4. Resim

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Kaynak: Kronos Haber
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